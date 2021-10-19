«الوطني للأرصاد» يستخدم الحوسبة لتعزيز تنبؤاته الجوية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن إطلاق الحاسوب الفائق، الذي طورته شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، وذلك بهدف تعزيز قدراته في مجال التنبؤات الجوية والأبحاث المناخية.

ويعمل الحاسوب الفائق، الذي أطلق عليه اسم «أتموسفير» على نظام،«هبي كراي اكس» ويوفر منصة متطورة لإنجاز مهام تتطلب قدرات حسابية هائلة كالحوسبة، والحوسبة المتسارعة، والبرمجة، والتخزين، والشبكات، الأمر الذي سيساعد الباحثين في المركز على تنفيذ العديد من العمليات المعقدة بدقة عالية وسرعة أكبر كالنمذجة والمحاكاة العددية، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوظيف قدرات التعلم العميق لمعالجة البيانات المعقدة، والتنبؤ بأحداث الطقس وغيرها.

احتياجات

وقال الدكتور عبدالله المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «يأتي إطلاق هذا الحاسوب في إطار حرصنا الدائم على توفير كل احتياجات دولة الإمارات في مجال التنبؤ بالطقس، وإتاحة البيانات والتنبيهات الجوية في الوقت الآنيّ لمختلف الجهات المحلية، وكذلك لكل شرائح المجتمع لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، فضلاً عن الوصول إلى فهم أفضل للعوامل المعقدة، التي تؤثر على أنماط الطقس، وتطوير تقنيات مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة».

تعاون

وأوضح المندوس أن التعاون المشترك بين المركز الوطني للأرصاد وشركة هيوليت باكارد إنتربرايز أثمر عن تصميم حاسوب بأداء وقدرات فائقة، تصل ذروتها نظرياً إلى 2.8 بيتا فلوبس في مجال النمذجة والمحاكاة العددية والذكاء الاصطناعي، مما يساعد المركز على تطوير سرعة التنبؤ بأحوال الطقس وتعزيز قدرات البحث في المناخ.

حواسيب

من جانبه، قال بيل مانيل، نائب الرئيس والمدير العام للحوسبة عالية الأداء في شركة هيوليت باكارد إنتربرايز: «إن معظم أنظمة التنبؤ بالطقس حول العالم تستخدم الحواسيب الفائقة من شركة هيوليت باكارد، سواء كان ذلك لأغراض التنبؤ بالأعاصير أو لمعرفة مدى انتشار وتأثير حرائق الغابات بصورة أفضل وتعتمد المنظمات الرائدة عالمياً كالمركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات على قدرات الحوسبة الفائقة للحصول على معلومات وبيانات دقيقة حول حالة الطقس والمناخ مما يساعدهم في عملية صنع القرار وضمان سلامة الجميع».

فخر

بدوره عبر أحمد الخلافي مدير عام شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» في الإمارات، عن فخره بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد وبناء الحاسوب الفائق «أتموسفير»، وأضاف: «من خلال هذا التعاون، تؤكد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز التزامها تجاه دولة الإمارات لبناء نظام بيئي مبتكر ومستدام من شأنه أن يدعم المركز الوطني للأرصاد في التنبؤ بالطقس بشكل أسرع من أي وقتاً مضى».

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