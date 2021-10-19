محمد بن راشد ومحمد بن زايد: ذكرى مولد خير البشر رسالة محبة وسلام للعالم

المصدر: دبي ــ البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمة الإسلامية في ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على «تويتر»: «نهنئ الأمة الإسلامية، في ذكرى مولد خير البشر.. البشير النذير.. والسراج المنير.. دعوة إبراهيم، وبشرى عيسى عليهم السلام.. خاتم المرسلين.. ورحمة الله للعالمين.. اللهم صلِ وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا، وعلى آله وصحبه وسلم.. آمين».

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على «تويتر»: «في ذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.. نستذكر سيرته العطرة، وأخلاقه العظيمة، ورسالته التي تحث على الرحمة والمحبة والبناء والخير.. نسأل الله أن يعم السلام والأمان شعوب العالم».

ودوّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي: «نهنئ الأمة الإسلامية في ذكرى المولد النبوي الشريف، خير البشر، وخاتم المرسلين، والذي بعث رحمة للعالمين». كما دوّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، قائلاً:

«في ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تتجلى لنا رسالة ديننا الحنيف، ودعوته التي رسّخت قيم التسامح، ونَصرت الضعيف، وأرست العدل، وأشاعت السلام، وأتت بالخير للإنسانية جمعاء. نهنئ الأمتين العربية والإسلامية، بذكرى المولد النبوي الشريف، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين، ويحفظ أوطانهم».

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