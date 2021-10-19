عبدالله بن زايد: علاقات تاريخية بين الإمارات والمملكة المتحدة

المصدر: لندن- وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة.

وأكد سموه عمق علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن «الشراكة من أجل المستقبل» بين البلدين الصديقين تخلق فرصاً واعدة للتعاون المشترك، وتسهم في تحقيق الازدهار المستدام، وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

جرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتغير المناخي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد وليز تروس، حرص البلدين الصديقين وقيادتهما على تطوير مجالات التعاون المشترك، وتعزيز شراكتهما التنموية، خاصة في أعقاب الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المملكة المتحدة ولقائه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني والإعلان عن إقامة شراكة جديدة وطموحة بين البلدين من أجل المستقبل.

لقاءات

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة.

وتم خلال اللقاء - الذي عقد بحضور اللورد كمال وزير التكنولوجيا والابتكار والعلوم الصحية البريطاني، بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين لاسيما في القطاع الصحي.

وأكد سموه خلال اللقاء، الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي، وتبادل الخبرات والتجارب العلمية في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية استثمار التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» وتحويلها إلى فرص تسهم في دعم الجهود الدولية المبذولة لتعزيز منظومة الصحة العالمية.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناظم الزهاوي وزير التعليم البريطاني، حيث جرى بحث العلاقات التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات التربية والتعليم.

وأكد سموه، حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع بريطانيا في المجالات كافة.

مؤتمر «cop 26»

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ألوك شارما وزير دولة رئيس مؤتمر الأطراف السادس والعشرين «cop26» في المملكة المتحدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على العمل مع المملكة المتحدة الصديقة لبلورة خطط فعالة واستباقية في مواجهة تداعيات التغير المناخي، بما يسهم في ترسيخ مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.. مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذا التحدي.

ونوّه سموه بأهمية قمة المناخ التي تستضيفها بريطانيا الشهر المقبل وتنظمها الأمم المتحدة لبحث قضية التغير المناخي.. لافتاً إلى أن دولة الإمارات حرصت في هذا الصدد على التقدم بطلب لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في أبوظبي عام 2023، كما أعلنت مؤخراً عن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وحضر اللقاءات منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

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