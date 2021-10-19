«دار البر» تنفذ مشاريع إنسانية وتنموية في السودان بـ68 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية دار البر أن عدد المشاريع الخيرية والإنسانية التي أطلقتها الجمعية في جمهورية السودان الشقيق في الفترة من 2015 وحتى سبتمبر الماضي 2021، بلغ 9421 مشروعاً تنموياً، وأنجزت جزءاً كبيراً منها، ويُجرى العمل على تنفيذ الجزء الآخر، بتكاليف إجمالية وصلت إلى 67 مليوناً و936 ألفاً و627 درهماً.

وقال عبدالقادر الريس نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر، إن مشاريع الجمعية في البلد الشقيق، على مدار الأعوام الماضية، توزعت بين عدة مجالات رئيسة لعمل الخير والإحسان ومساعدة الفقراء والمحتاجين وتعزيز عملية التنمية هناك، وهي بناء المساجد، ومشاريع توفير المياه، ودعم الأسر المنتجة، ومشاريع الوقف الخيري، بجانب المشاريع الخيرية المتنوعة.

جهود

وأشار الريس إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم الجمعية للإشراف على تنفيذ المشاريع.

وقال هشام علي الهاشمي عضو مجلس الإدارة نائب الرئيس التنفيذي في جمعية دار البر، إن قوائم مشاريع «دار البر» في الفترة المذكورة بجمهورية السودان، اشتملت على تشييد 459 مسجداً عبر الامتداد الجغرافي للسودان، بتكلفة إجمالية 39 مليوناً و122 ألفاً و941 درهماً، وإنشاء 5 آلاف و709 مشاريع مياه، لتوفيرها لأغراض الشرب والري والاستخدامات المدنية الأخرى، بكلفة 13 مليوناً و240 ألفاً و632 درهماً.

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