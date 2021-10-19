غباش يبحث التعاون البرلماني مع فرنسا والنمسا وتونس وتركيا

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، كلاً على حدة، كزافييه شاتيل سفير جمهورية فرنسا، وأندرياس ليبمان سفير جمهورية النمسا الاتحادية، ومعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية، وتوغاي تونشير سفير تركيا، بحضور الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وتم بحث تعزيز علاقات التعاون في شتى المجالات، لا سيما العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول.

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