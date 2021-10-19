«قيم الإسلام».. سلسلة جديدة تطلقها «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»

المصدر: دبي - البيان

تطلق جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عبر منصاتها الإلكترونية، سلسلة «قيم الإسلام»؛ وهي سلسلة علمية أدبية، تسلط الضوء على القيم الإسلامية النيرة، وما تحويه تلك القيم من المعاني السامية والخيرة، وذلك ترسيخاً لمبادئ الأخوة الإنسانية، التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من أهمية التعريف بالدين الإسلامي الصحيح، وتم اختيار ذكرى المولد النبوي الشريف لبث أولى حلقات السلسة بعنوان «الرحمة» تلك الصفة التي خص الله بها نبيه الكريم في قوله تعالى «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

مصادر

وتتضمن السلسلة 14 حلقة، يتم بثها بشكل نصف شهري عبر منصات الجامعة الرقمية، ويقدمها من مكتبة بيت الحكمة في الجامعة الباحث عبد المعين محمد أحمد المنصوري ضابط مكتبة ومصادر تعلم من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتتناول كل حلقة من حلقات السلسلة القيم العميقة والسامية للدين الإسلامي، والتي تشمل الرحمة والإحسان والصدق والمواطنة وغيرها، والتي استلهمت من نصوص الوحي المقدسة، ومن بحور الأدب العميقة، ومن أخبار الأنبياء والحكماء ومآثرهم.

فخر

وعلّق الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير الجامعة، على هذه السلسلة: نفخر أننا في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية نقدم لطلابنا وأبنائنا التعريف الحقيقي بالدين الإسلامي الصحيح وقيمه الإنسانية، التي تدعو للتعايش والأخوة، وذلك من خلال العودة للمراجع الدينية والنصوص المقدسة العميقة، التي يقدمها ويشرحها أفضل المحاضرين لنصل من خلالهم مع أبنائنا للفهم الصحيح والعقلية المستنيرة، التي يدعو إليها ديننا الإسلامي الحنيف.

دور

يذكر أن لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية دوراً استراتيجياً يقع على عاتقها في تعزيز الهوية الوطنية وقيمها الأصيلة؛ وذلك دعماً لرؤية الدولة الاستراتيجية المتمثلة في إعداد جيل متميز معرفياً، ومحافظ على هويته الوطنية، التي تتماشى قيمها مع قيم الدين الإسلامي، الذي يدعو لتعزيز السلم والتآخي والتسامح ونبذ العنف والكراهية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز