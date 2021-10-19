مكتوم بن محمد: ذكرى المولد النبوي الشريف رسالة ديننا أتت بالخير للإنسانية جمعاء

المصدر: دبي - البيان

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشـــد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، للأمتين العربية والإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

ودون سموه عبر «تويتر»: «في ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تتجلى لنا رسالة ديننا الحنيف ودعوته التي رسّخت قيم التسامح، ونَصرت الضعيف، وأرست العدل، وأشاعت السلام، وأتت بالخير للإنسانية جمعاء.

نهنئ الأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين ويحفظ أوطانهم».

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