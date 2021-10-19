محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمة الإسلامية بحلول ذكرى مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

وتشارك الإمارات العالم الإسلامي احتفاءه بذكرى المولد النبوي الشريف.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر حسابه في «تويتر»: «نهنئ الأمة الإسلامية في ذكرى مولد خير البشر.. البشير النذير.. والسراج المنير.. دعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليهم السلام.. خاتم المرسلين.. ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا وعلى آله وصحبه وسلم.. آمين».

بدوره دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «في ذكرى مولد نبينا الكريم، صلى الله عليه وسلم.. نستذكر سيرته العطرة، وأخلاقه العظيمة، ورسالته التي تحث على الرحمة والمحبة والبناء والخير.. نسأل الله أن يعم السلام والأمان شعوب العالم».

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