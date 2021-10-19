دبي تحقق 99 % من مستهدفات «المعاملات اللا ورقية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي الرقمية» أن «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، حققت 98.86 % من مستهدفاتها في مجال رقمنة المعاملات الرئيسة على المستويين الداخلي والخارجي.

وذلك بالنسبة لـ 43 جهة حكومية مشاركة في الاستراتيجية، ضمن إمارة دبي، علماً بأن هذه الجهات، تقدم ما يزيد على 1800 خدمة رقمية، فيما تزيد عملياتها الرئيسية على 10500 عملية.

ويأتي هذا الإنجاز، ترجمة للأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، في جعلها عاصمة رقمية رائدة على مستوى العالم، وسعياً لتعزيز الكفاءة الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد عبر رقمنة وتنظيم العمليات الخدمات المقدمة للأفراد والأعمال، ورفع نسبة سعادة المتعاملين.

أتمتة

وحقق التكامل في العمل الحكومي، الذي يعد ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي، نقلة نوعية مع نجاح الجهات في أتمتة العمليات الرئيسة، والخدمات الموجهة للجمهور.

والاستغناء عن أكثر من 331 مليون ورقة، كانت تستخدم في إنجاز المعاملات، وكذلك توفير أكثر من 1.3 مليار درهم، بالإضافة إلى أكثر من 14 مليون ساعة على المستوى الحكومي، ما ينعكس إيجاباً على البيئة، ويحمي أكثر من 39 ألف شجرة كانت تستخدم لصناعة الورق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته «دبي الرقمية»، والذي احتفت خلاله بالجهات الحكومية التي طبقت «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» بنسبة 100 %،.

والتي تم منحها «ختم 100 % لا ورقية»، بحضور كل من معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، وحمد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، ووسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، إلى جانب المديرين العموميين، وممثلي الجهات الحكومية ووسائل الإعلام.

تكريم

وتفصيلاً، كرمت «دبي الرقمية»، بالإضافة إلى الجهات الـ 4 الأولى «كهرباء دبي، بلدية دبي، دبي للإحصاء، ودبي الرياضي»، التي حازت الختم 100 % لا ورقية خلال شهر مارس الماضي، نحو 19 جهة حكومية جديدة، انضمت إلى قائمة الجهات التي طبقت استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بنسبة 100 %، وهي:

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي دبي، إقامة دبي، صحة دبي، طرق دبي، شرطة دبي، الأراضي والأملاك، مؤسسة مشاريع الطيران الهندسية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دبي للثقافة والفنون، السياحة والتسويق التجاري في دبي، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، دبي للمستقبل، اللجنة العليا للتشريعات، مؤسسة الاتصالات المتخصصة – نداء، مركز الجليلة لثقافة الطفل، جهاز الرقابة المالية.

رؤية

وبهذه المناسبة، قال حمد المنصوري: إن دبي تخطو اليوم خطوة جديدة ومهمة، في مسيرتها نحو رقمنة الحياة بكافة عناصرها، مدعومة برؤية ثاقبة لقيادتها الرشيدة، التي وضعت أمامها هدفاً واضحاً، وهو تحويل دبي إلى حكومة رقمية بالكامل، بحلول ديسمبر 2021، بحيث تصبح جميع معاملاتها لا ورقية.

وأثبتت حكومة دبي، عبر المحطات المتعاقبة والإنجازات المتوالية، أنها تخطو بثقة نحو تحقيق أهدافها، كمدينة رائدة عالمياً في مجال الحكومات الرقمية، مع تحقيق مستويات عالية من سعادة المتعاملين، عبر تلبية توقعاتهم واحتياجاتهم في الحصول على الخدمات السلسة والشمولية والاستباقية. وأضاف: إن دبي اليوم، تقدم للعالم أنموذجاً فريداً، يقوم على اختصار الزمن، وتحقيق المنجزات الرفيعة، مع المحافظة على بيئة نظيفة ومستدامة.

فخر

وأضاف: فخورون بما حققته حكومة دبي من إنجازات لافتة، في مسار التحول الرقمي الشامل، وكذلك بنجاح عدد من الجهات الحكومية، بالحصول على «ختم 100 % لا ورقية».

وضمان التخلص التام من استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية والخارجية ومعاملات المتعاملين، وفي هذا الإطار، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة المؤسسات التي عملت معاً بروح الفريق الواحد المتكاتف، ونجحت في تحقيق ما نراه اليوم من إنجازات. إن هذه الروح الجماعية، هي التي تجعلنا واثقين من تحقيق المزيد من المستهدفات، وصولاً إلى الحياة الرقمية الذكية، التي ترسخ المكانة العالمية الرائدة لدبي.

وبدوره، أكد وسام لوتاه، أن خارطة طريق «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، أسفرت عن عدة مخرجات رئيسة، تمثلت في إعادة هندسة العمليات، وتفعيل الاستخدام الأوسع للهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

مع توفيرها لترابط متكامل للأنظمة، وتبني نظم التخطيط للموارد الحكومية، فضلاً عن مساهمتها في تطوير التشريعات الرقمية الداعمة، والتي شكلت مجتمعة عوامل جوهرية لنجاح الاستراتيجية، وتحقيقها مستويات أداء مرتفعة خلال مدة زمنية محددة.

إنجازات

وأضاف: إنجازات «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، ستشمل جميع مناحي الحياة، من خلال الحد من استهلاك الورق بنسبة كبيرة، حيث ستسهم في توفير ملايين الدراهم، وساعات العمل في مختلف الجهات الحكومية. كما ستسهم الاستراتيجية بمرور الوقت في إعادة تشكيل ثقافات العمل الداخلية، وتغيير أسلوب تفكير المتعاملين، عبر تشجيعهم على تبني المعاملات والإجراءات اللاورقية.

وهذا بحد ذاته، هدف مهم، يخدم بشكل كبير التحول الرقمي الشامل لإمارة دبي، ويجعل من الرقمنة الخيار الأول لدى جميع الناس، وفي مختلف جوانب حياتهم.

وستدعم «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، عملية إثراء تجربة المدينة لدى الجميع، من خلال تسهيل وتبسيط المعاملات الحكومية. كما ستسهم في وقف تبادل الأوراق مع المتعاملين، أو بين الموظفين أنفسهم في حكومة دبي، كما ستعمل على تصميم التجارب، لتصبح لا ورقية بشكل كامل، ولتكون متوفرة على تطبيق «دبي الآن»، الذي يشمل أهم خدمات المدينة في 12 فئة رئيسة.

مواعيد

من المقرر تنفيذ «استراتيجية دبي اللاورقية»، في جميع الجهات الحكومية في دبي، بتاريخ 12 ديسمبر 2021، من أجل رقمنة الخدمات الحكومية الرئيسية، وتقديمها جميعاً على منصة واحدة، وهي تطبيق «دبي الآن»، حيث تركز الاستراتيجية على تعزيز وتحسين الخدمات والعمليات الداخلية، من خلال الرقمنة، والتخلص من الوثائق غير الضرورية، وزيادة الاستفادة من الخدمات المشتركة بين الجهات التي تقدمها دبي الرقمية.

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