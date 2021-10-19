إطلاق برنامج «ثقة» للدعم النفسي للكوادر الصحية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برنامج «ثقة» لدعم مقدمي الرعاية الصحية المتأثرين بوقوع حدث طبي جسيم غير متوقع للمريض، وهو برنامج يهدف إلى تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهذه الفئة كونهم يمثلون «الضحية الثانية»، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل وتسليط الضوء على محور تعزيز الصحة النفسية والذهنية، ونشر ثقافة تمكين الموظفين من تحقيق التطور الفكري والبدني والنفسي.

ويسعى برنامج «ثقة» الذي تم وضعه اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية القائمة على الأدلة العلمية، لتعزيز حقوق مقدمي الرعاية الصحية في هذه الحالة، من خلال 5 قيم وركائز أساسية وهي: «العدالة» و«الاحترام»، و«التفهم والتعاطف»، و«الرعاية الداعمة»، و«الشفافية».

أولوية

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: أن الهدف من برنامج «ثقة» هو الاهتمام بالصحة النفسية للكادر الصحي وتوفير البرامج الداعمة وتدريبهم على إدارة الإجهاد والتكيف والتواصل الداعم.

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