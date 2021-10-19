«إقامة دبي» تحقق وفورات مالية تقدر بـ358 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إنجازاً كبيراً يضاف إلى سلسلة نجاحاتها بحصولها على ختم «100% لاورقية» من قبل «دبي الرقمية» وذلك لتنفيذها متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية كافة، ما أسفر هذا التوجه عن تحقيق نتائج مبهرة في إجمالي الوفورات المالية تقدر بـ358 مليوناً و656 ألفاً و436 درهماً، وخفض أكثر من 3 ملايين و865 ألفاً و469 ساعة عمل.

وكرمت «دبي الرقمية» موظفي إقامة دبي، تقديراً لجهودهم التي ساهمت في هذا الإنجاز في وقت قياسي، بحضور معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والفريق محمد أحمد المري المدير العام لإقامة دبي، وحمد المنصوري المدير العام لهيئة «دبي الرقمية».

وقال الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل حكومة دبي إلى حكومة خالية من المعاملات الورقية في نهاية 2021، بدأنا العمل في تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية في الإدارة منذ نحو 3 أعوام وتحديداً في 2019 .

وكان عدد الطابعات 1381، إلا أننا تمكنا في عام واحد من التحول اللاورقي بنسبة تقدر بـ66% في عام 2019 بنسبة 31% في عدد الطابعات.

وأضاف الفريق محمد المري، عكفت الإدارة على تنفيذ خطة ذكية تمثلت بتشكيل فريق عمل داخلي للعمل على تنفيذ استراتيجية التحول اللاورقي، مضيفاً:

إن فريق العمل تمكن من استثمار جائحة كورونا بصورة إيجابية ما ساهم في تسريع وتيرة التحول اللاورقي وبالتالي تحقيق أهداف الخطة التنفيذية بزمن قياسي إذ وصل التحول اللاورقي في 2020 إلى 80% بنسبة انخفاض في عدد الطابعات تصل إلى 56% يقدر بـ425 طابعة فقط، ليستمر الانخفاض بصورة كبيرة في العام الجاري 2021 وننهي بذلك عملية استخدام الورق محققين نسبة 100% في التحول اللاورقي.

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