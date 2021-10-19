شراكة لتشغيل وقف راشد بن حميد النعيمي بعجمان

المصدر: دبي - البيان

وقعت جمعية «بيت الخير» ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، اتفاقية لتنظيم استثمار «وقف الشيخ راشد بن حميد النعيمي» بعجمان، والذي تم افتتاحه وتشغيله، كثمرة مباركة لمكرمة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي منح الجمعية أرضاً ضمن القرية الوقفية التي أمر سموه بإقامتها لدعم الأعمال الخيرية، ومساحتها 2175 متراً مربعاً.

ونصت الاتفاقية، التي وقعتها الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وعابدين طاهر العوضي مدير عام بيت الخير في مقر المؤسسة، على علاقة التعاون التي تجمع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية مع الجمعية، وأقرت الإطار التنظيمي لإدارة الوقف واستثماره، كخطوة مهمة على طريق التكامل، حيث اتفق الجانبان على توجيه عائدات الوقف لدعم الأسر المعسرة والحالات الأكثر حاجة في عجمان.

وقالت النعيمي إن «وقف الشيخ راشد بن حميد النعيمي بعجمان، الذي أنجزته جمعية بيت الخير، تتويج لعلاقة التعاون التكامل القديمة والمستمرة بين الجانبين، وسوف يقدم الدعم المستدام، للأسر المواطنة المتعففة والمتعثرة مادياً في الإمارة، بمباركة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وأشكر «بيت الخير» على تفضلها تسمية الوقف باسم المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان السابق، وأحد مؤسسي الاتحاد».

من جانبه، عبر عابدين العوضي، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، وقال: «أتوجه بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الذي منحنا الأرض، ونبشر المحسنين والمستفيدين بأن هذا الوقف يعد من أهم أوقاف «بيت الخير» وأكبرها بعد وقف الكرامة في دبي، وهو يتكون من 10 أدوار، و160 شقة سكنية، و11 محلاً تجارياً، تجاوزت كلفة إنشائه 64 مليون درهم، وسيضم مكاتب فرع الجمعية في عجمان، وعوائده الواعدة ستساهم في مسيرة العمل الخيري المستدام».

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