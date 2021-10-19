«الحكومة الإلكترونية» بالشارقة تبحث التعاون مع جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

زار وفد من دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية، جامعة الشارقة.

وكان في استقباله الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، وذلك بهدف بحث التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية وتبادل الخبرات العلمية والبحثية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية المتخصصة بين الطرفين.

وأشار الدكتور مجول إلى أن جامعة الشارقة استطاعت في السنوات القليلة الماضية بالدعم والتوجيهات الرشيدة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، أن تتبوأ مكانة متقدمة بين الجامعات الإقليمية والدولية، علاوة على أنها أصبحت الجامعة الأولى على مستوى الجامعات القائمة بالدولة في مجالات البحث العلمي في مختلف المجالات وخاصة المرتبطة بخدمة المجتمع وما يتعلق ببحوث كوفيد 19.

من جانبه، أكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي أهمية التعاون بين الدائرة باعتبارها الجهة الداعمة لرؤية التحول الرقمي في الإمارة والقائمة على إيجاد الحلول التطويرية للبنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وبين جامعة الشارقة وذلك لجهوزيتها من ناحية الإمكانات الكبرى وعدد الطلبة الملتحقين بالتخصصات التكنولوجية بالإضافة إلى كوادر بحثية متميزة ومعاهد متخصصة.

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