«الهلال» تطلق «عون» على مستوى جامعات ومدارس الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جائزة عون للخدمة المجتمعية في دورتها التاسعة، على مستوى جامعات ومدارس الدولة للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة في أبوظبي، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة.

مجالات

ويتناول موضوع الجائزة عدداً من المجالات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم شرائح مهمة مثل الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار السن وتبني أي مبادرات أخرى تخدم المجتمع، وتتنافس المؤسسات التعليمية في تحقيق هذه الأهداف من خلال تبني مبادرات تساهم في تعزيزها.

وأكد سالم الريس العامري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - في كلمته في المؤتمر الصحفي - اهتمام القيادة العليا للهيئة بتعزيز جانب المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات التعليمية كافة، ولذلك تجد جائزة عون الدعم والمساندة من المسؤولين في الهيئة، باعتبارها إحدى المبادرات النوعية التي تساهم في غرس مفاهيم العمل التطوعي والإنساني والخيري بين الطلاب، وحثهم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين، وتأهيل المجتمع الطلابي للمساهمة الفاعلة في البرامج والأنشطة الإنسانية والخيرية.

نهضة

وأشار إلى أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به النشء والشباب في نهضة الدول وتقدمها، وقيادة المجتمعات الإنسانية نحو آفاق أرحب من التطور والازدهار، وقال إن دولة الإمارات عملت منذ البداية على تهيئة المناخ الملائم للشباب لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، وتسخير طاقاتهم في ما ينفعهم ويعود بالفائدة على أسرهم ومجتمعهم والإنسانية جمعاء.

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