«الحديثة للأدوية» تتولى عمليات صيدليات «ثومبي»

المصدر: (دبي - البيان )

وقّعت الشركة الحديثة للأدوية اتفاقيات مع صيدليات ثومبي. وتسمح الاتفاقيات للشركة الحديثة للأدوية بتولي العمليات الكاملة لجميع صيدليات ثومبي، وسيتم نقل أصول الصيدليات إلى الشركة الحديثة.

وبموجب الاتفاقية، ستنقل ثومبي المسؤولية الإدارية والمالية لممتلكات الصيدلية إلى قسم المرضى والعملاء في الشركة الحديثة للأدوية. وستعملان معاً لتوفير نهج متكامل لتوفير الرعاية الصحية لمرضى الرعاية الصيدلانية والمستشفيات.

وسترتقي صيدليات ثومبي إلى سلم التميز التشغيلي لشركة الحديثة للأدوية وتطبيقات النظام ومحفظة الشركاء والخدمات اللوجستية وأمن المنتجات والامتثال والتسويق لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمرضى وعملاء الصيدليات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

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