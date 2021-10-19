«كهرباء دبي» تعزز التنقل الأخضر للسيارات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

في إطار جهودها الرامية إلى توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في إمارة دبي، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مبادرة «الشاحن الأخضر»، التي أطلقتها لتوفير محطات شحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي، من خلال اعتماد تقنيات مبتكرة تسهم في إنجاح هذه المبادرة، وتجعل تجربة المتعاملين سلسة وسريعة في أكثر من 300 محطة من محطات «الشاحن الأخضر» تتضمن أكثر من 530 نقطة شحن، منتشرة في جميع أرجاء الإمارة.

تحفيز

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وضمن جهودنا لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، نواصل تطوير مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتشجيع أفراد المجتمع على اقتناء للمركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، تحقيقاً لمبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

شحن

ويمكن الآن لجميع مستخدمي السيارات الكهربائية، سواء ممن لديهم بطاقات«الشاحن الأخضر»أم لا، شحن سياراتهم في محطات الشاحن الأخضر التابعة للهيئة، وتقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها لجميع مستخدمي المركبات الكهربائية في دبي، بما في ذلك الزوار المحليين والدوليين من خلال السماح لهم بشحن سياراتهم باستخدام ميزة«خاصية الزائر»، دون الحاجة لإنشاء حساب لدى الهيئة.

ويمكن للمستخدم اختيار إحدى الباقات المتاحة لشحن المركبة وسداد الرسوم المستحقة من خلال قنوات دفع مختلفة، وبدء عملية الشحن عن طريق تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي الذكي أو عبر مسح رمز الاستجابة السريعة المثبت على محطات الشاحن الأخضر واتباع الإرشادات عبر أجهزتهم الذكية.

تطبيقات ذكية

ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن الأخضر في دبي باستخدام موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى منصات الخرائط الرقمية، ومنصات محطات الشحن المخصصة. وتوفر الهيئة خدمات الشاحن الأخضر لمالكي المركبات الكهربائية خلال ساعة واحدة من تسجيل مركباتهم لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

حيث يتم إعلام المتعاملين إلكترونياً بتفاصيل الحساب، ثم تصلهم بطاقة «الشاحن الأخضر» خلال ثلاثة أيام عمل. كما يمكن للمتعاملين التسجيل في حساب الشاحن الأخضر عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

فائق السرعة

في إطار جهودها لإثراء تجربة المتعاملين وتوفير جهدهم ووقتهم، انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من تركيب محطتين من محطات «الشاحن الأخضر» فائق السرعة للمركبات في محطة إينوك في إكسبو 2020 دبي وفي المبنى الرئيسي للهيئة، وتعمل الهيئة على تركيب المزيد من محطات الشحن فائق السرعة في المواقع الرئيسية في الإمارة، لتقليل فترة شحن المركبة.

براءة اختراع

سجّلت الهيئة براءة اختراع جديدة عن نظام مبتكر طوره الباحثون في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة متخصص في محطات الشحن الذكية للمركبات الكهربائية. ويتيح النظام شحن جميع أنواع المركبات الكهربائية باستخدام كابل وقابس واحد، سواء للمركبات التي يتم شحنها عن طريق التيار المتردد أو التيار المباشر. وتسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في دعم التنقل الأخضر في الإمارة عن طريق توفير حوافز وتسهيلات لتعزيز اقتناء المركبات الكهربائية وزيادة الوعي حول أهمية التنقل الأخضر.

وتتيح الهيئة الشحن المجاني للمركبات الكهربائية غير التجارية المسجلة في خدمة»الشاحن الأخضر" حتى 31 ديسمبر 2021، على أن يكون ذلك متاحاً حصرياً في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة، وليس في محطات الشحن المنزلية. أما بالنسبة لمالكي المركبات التجارية، فيتعين عليهم دفع رسوم بمقدار 29 فلساً لكل كيلووات ساعة. وتقدم هيئة الطرق والمواصلات بدبي عدداً من الحوافز تشمل تخصيص مواقف بدون رسوم مخصصة للمركبات الكهربائية، وتخفيض رسوم الهيئة عند تسجيل المركبات الكهربائية، والإعفاء من رسم ملصق سالك.

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