«هيئة الطرق» تفتح باب التسجيل في جائزة دبي للنقل المستدام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً فتح باب التسجيل وبدء تلقي الطلبات للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام بدورتها الـ12 بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة وتم توسيع نطاق الجائزة في هذه الدورة ليشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدل الاقتصار فقط على دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستهدف المشاركة في الجائزة الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة والمدارس والجامعات وجمعيات النفع العام المختلفة في المنطقة.

وقال محمد أبو بكر الهاشمي، الأمين العام لجائزة دبي للنقل المستدام، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: لقد بدأنا بالفعل تلقي طلبات المشاركة وسنستمر في تلقي هذه الطلبات من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة في مجتمع الأعمال.

بالإضافة إلى المدارس والجامعات وجمعيات النفع العام المختلفة في المنطقة. وسيكون آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة في الجائزة بجميع فئاتها هو الـ15 من نوفمبر المقبل. وستتولى اللجنة التحكيمية للجائزة إجراء عملية التقييم المطلوب للمشاركات.

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