جرعة «فايزر» الداعمة لضعيفي المناعة بعد 28 يوماً من الثانية

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

أصدرت هيئة الصحة في دبي تعميماً بخصوص لقاح فايزر «الجرعة الثالثة» بالتنسيق والتعاون مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كوفيد 19»، أكدت فيه ضرورة التقيد بالجرعة الثالثة خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة متوسطة إلى شديدة بالحصول على الجرعة الثالثة بعد 28 يوماً من الجرعة الثانية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحالات الصحية مثل المرضى، الذين يتلقون علاج لمرض السرطان كالعلاج الكيماوي، ومرضى زراعة الأعضاء والخلايا الجذعية.

وأوضحت أن الراغبين بالحصول على الجرعة الثالثة اختيارياً من لقاح فايزر من المواطنين والمقيمين في دبي بأنه يتم إعطاء الجرعة بعد 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحصول على الجرعة الثانية من ذات اللقاح، ويقتصر حصول الأفراد المؤهلين للجرعة الثالثة الذين يندرجون ضمن أي من المجموعات التالية: الأفراد من سن الـ 60، والأفراد من سن الـ 50 فما فوق المصابين بأمراض مزمنة مع خطورة عالية للإصابة بفيروس «كوفيد 19»، والأفراد من سن 18 فما فوق الذين يتلقون رعاية صحية طويلة الأمد بالمستشفيات أو الرعاية الصحية المنزلية.

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