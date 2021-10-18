حديقة الحيوانات بالعين تفعل برامجها ومغامراتها للزوار

المصدر: العين - البيان

أعادت حديقة الحيوانات بالعين تفعيل مجموعة من تجاربها المشوقة؛ بعد إيقافها مؤقتاً ضمن احترازات فيروس «كوفيد 19»؛ ليحظى الزوار مجدداً بمغامراتهم المفضلة والأكثر إثارة للتحدي والشغف من تجارب الإطعام والعروض واللقاءات والجولات المتنوعة.

تجارب

وجاءت تجربة العشاء مع الأسود وإطعامها في سفاري العين الأفريقية في مقدمة التجارب المفعلة منذ بداية أكتوبر؛ فيما انطلقت التجارب الأخرى في منتصف أكتوبر ليستمتع الزوار فيها بإطعام العصافير والبطاريق والزراف والأسود والتماسيح والشمبانزي والغوريلا والحيوانات الأفريقية والآسيوية والعربية، ولقاءات رائعة مع البطاريق والزواحف والطيور، وعروض الببغاوات وجوارح الصحراء وموكب البطاريق وحكايات فرس النهر وسباق الفهود وممشى الليمور وتعزيز القرود.

إيقاف مؤقت

وأكد عمر محمد العامري، مدير إدارة العمليات في حديقة الحيوانات بالعين «ندرك مدى تشوق مرتادي الحديقة لتجاربهم المحببة، والتي اضطررنا لإيقافها مؤقتاً حتى نضمن تقديم زيارة آمنة لجميع الأطراف من الزوار والموظفين والحيوانات كذلك، ولنتجنب أي تحد قد نواجهه نتيجة انتشار فيروس كورونا، وبرغم عودة الحياة إلى طبيعتها إلا أننا ما زلنا نتخذ الاحترازات كافة، وندعو جميع الزوار للالتزام معنا كذلك».

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