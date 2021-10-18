فعاليات معرضي «التعليم الدولي» و«الوطني للتوظيف» تنطلق اليوم في «إكسبو الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم فعاليات النسخة الـ23 من المعرض الوطني للتوظيف والنسخة الـ17 من معرض «التعليم الدولي 2021» اللذين ينظمهما مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط مشاركة أكثر من 75 مؤسسة تعليمية وأكاديمية محلية وعالمية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والتي ستعرض العديد من فرص العمل.

وسيتيح «المعرض الوطني للتوظيف» في دورته الـ23 العديد من الفرص الوظيفية في مختلف قطاعات وميادين العمل الحكومي والخاص، والتي ستقدمها الجهات المشاركة ومن ضمنها: القوات المسلحة، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الموارد البشرية بالشارقة، والبنك العربي المتحد، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، واتصالات، ومصرف الشارقة الإسلامي، وجمعية الشارقة التعاونية.

ويُعد المعرض الوطني للتوظيف الذي يقام بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إحدى أهم فعاليات التوظيف السنوية في الدولة التي تحظى باهتمام المؤسسات المختلفة وكذلك الشباب والشابات المواطنين الباحثين عن فرص عمل مناسبة لهم، إذ يوفر مساحة تواصل بين الطلاب الخريجين ومختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب مساهمته في تسهيل توظيف وتدريب وتنمية مهارات الشباب الإماراتي، وتوجيه وإرشاد الخريجين الجُدد حول كيفية اختيار مسار حياتهم المهنية بشكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

منصة مهمة

ويشكل معرض «التعليم الدولي» الذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص منصة مهمة للجهات المشاركة للتعريف ببرامجهم الأكاديمية والترويج لخدماتهم التعليمية ودوراتهم التدريبية، وسط توقعات بحضور الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، لاختيار أبرز وأحدث برامج التعليم العالي في تخصصات تتراوح بين الطب والهندسة والإدارة وبرامج الدراسات الحديثة والحصول على المنح الدراسية والتعرف إلى متطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية.

وستشهد الدورة الـ17 من معرض التعليم الدولي مشاركة كبرى المؤسسات الأكاديمية والتعليمية من مختلف دول العالم.

ويفتح معرض «التعليم الدولي 2021»، أبوابه للزوار يومي الثلاثاء والأربعاء من الـ9 صباحاً وحتى الـ2 مساءً ومن 5 مساءً وحتى 9 مساءً، ويوم الخميس من 3 مساءً وحتى 9 مساءً، بينما يستقبل المعرض الوطني للتوظيف زواره من الـ11 صباحاً وحتى 6 مساءً يومي الثلاثاء والأربعاء، ويوم الخميس من الـ3 مساءً وحتى 9 مساءً.

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