سيف الشامسي يستقبل الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس، بقاعة الريادة بنادي ضباط الشرطة، إبراهيم الحوطي، ‏الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الشارقة لإدارة الأصول القابضة، وبحضور المقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، والمقدم ماجد النعيمي نائب مدير الإدارة، وعدد من الضباط.

وأشاد اللواء الشامسي، في بداية اللقاء، بالجهود التي تبذلها إدارة الأصول القابضة في الشارقة، على ما تقوم به من دور تنموي، يعزز المرتكزات الاقتصادية للإمارة، وتحقيق منافع مستدامة، وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المشتركة، التي تصب في تعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، وتقديم خدمات عالية الجودة، بما يحقق الأهداف المنشودة لكلا الطرفين.

تكريم

بعد ذلك، قام إبراهيم الحوطي، بتكريم فريق العمل بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، والفريق الإعلامي بالقيادة، تقديراً للجهد البناء، وتعاونهم المثمر، الذي أسفر عن تدشين مكتب تسجيل فحص المركبات في مركز الرحمانية التجاري، وتقديم خدمات مميزة، بما يحقق سعادة المتعاملين. وفي ختام اللقاء، قدم اللواء الشامسي شكره وتقديره، للحوطي، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة.

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