راشد بن حميد يدشن السيارة ذاتية القيادة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: عجمان : البيان

دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مشروع المركبة ذاتية القيادة والتي تعد احدى التقنيات الذكية الحديثة التي تعنى بإبراز المعالم الجميلة بالإمارة ودفع عجلة تطوير البنية التحتية والتطور الحضري والازدهار وذلك تزامنا مع اطلاق دولة الامارات لمشاريع الخمسين عاما قادمة والتي تعد نقله نوعيه في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية لدولة الامارات.

ورافقه خلال التدشين عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة والشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمانx ووفد من شركة اتصالات ترأسه عبدالعزيز تريم مدير عام "اتصالات" الإمارات الشمالية و خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة للمجموعة.

الذكاء الاصطناعي

وقال رئيس دائرة البلدية والتخطيط عجمان أصبحت اليوم أحد أهم المدن الحديثة والتي تعنى بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخير العلم الحديث في كافة مجالات وقطاعات العمل والحياة، مبيناً أننا نطلق اليوم مع شركائنا في اتصالات المركبة ذاتية القيادة والتي تتميز بوجود العديد من التقنيات والتي تسهل على مستخدميها وتضمن لهم وسيلة نقل مريحة وآمنة.

من جانبه أكد عبدالرحمن النعيمي مدير عام الدائرة أن القيادة الحكيمة في الإمارة تدعم كافة المشاريع النوعية والتي تلقي بظلالها الإيجابية على كافة نواحي الحياة كما وتسعى لإعطاء الضوء الأخضر للكفاءات المؤهلة لتنفيذ المشاريع الحيوية والتي يلمس أثرها كل فرد في المجتمع، معرباً عن فخره بجهود مركز عجمان x والذي سعى لتوفير مركبة ذاتية القيادة لسكان وزوار الإمارة.



من جهته أعرب عبد العزيز حمد تريم المدير العام - الامارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي ، عن فخره بالتعاون المشترك مع مركز عجمان Xالتابع لدائرة البلدية والتخطيط لإتمام مشروع حيوي ومميز والذي يعد الأول في تطبيقه على مستوى الشرق الأوسط، ولنكون جزءً من رحلة التحول الرقمي ولتمكينهم من تطبيق أحدث التقنيات وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف الرقمية التي تساهم في نمو الامارة واقتصادها الرقمي.

وذكر أن المركبة ذاتية القيادة مزودة بتقنية الجيل الخامس (5G ) وتتسم بالأمان التام والسلامة المتناهية بداخلها كما وتتمتع بخاصية التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي وتوفر انترنت عالي السرعة لركاب المركبة وذلك تحقيقاً لرؤية الامارات 2021 والأجندة الوطنية التي تسعى الى جعل دولة الامارات من بين أفضل الدول في العالم في مجال النقل المستدام الذي تدعمه شبكة الجيل الخامس (5G) والتقنيات المتقدمة .

النقل الذكي

من جانبها أوضحت الشيخة نورة النعيمي مدير مركز عجمان x ومدير مشروع الحافلة ذاتية القيادة من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن المركبة هي نتاج عمل دؤوب ومستمر على مدار 3 شهور الماضية لتوفير وسيلة نقل ذكية ومطوره بكافة علوم التكنولوجيا المتقدمة والمستقبل كي تتناسب مع مختلف شرائح الركاب ومجهزة أيضاً للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة حيث تتميز بالمرونة والطاقة الاستيعابية الكبيرة والتي تصل ل 15 شخصاً، موضحةً أن خط سير المركبة سيكون بشكل يومي من فندق عجمان الى دوار البراقة والرجوع مرة أخرى الى محطة الانتظار على الشارع العام.



و أشارت مدير مركز عجمان x أن انتشار المركبات ذاتية القيادة سيشكل نقلة نوعية في مجال أنظمة التنقل ، وسيوفر حلولاً مبتكرة للتنقل وتقليل الازدحام وتطوير البنية التحتية في المدينة، مؤكدة حرص دائرة البلدية على تحقيق مبدأ السلامة خلال مراحل التشغيل، وسيكون تشغيل المركبة تجريبياً في خط السير المكرر ، كما أن المركبة مزودة بأحدث التقنيات المتخصصة، حيث تشتمل على كاميرات وأجهزة استشعار لقراءة حالة الطريق، والتحكم بالمركبة وتجنّب الاصطدام بأي جسم حفاظاً علي سلامه الركاب.

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