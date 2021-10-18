"دبي للصحافة" ينظّم "ملتقى الإعلام الإماراتي البحريني" 20 أكتوبر الجاري

المصدر: البيان

أعلن نادي دبي للصحافة بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية عن تنظيم "ملتقى الإعلام الإماراتي البحريني"، عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 20 أكتوبر الجاري 2021، ويناقش واقع الإعلام العربي ومستقبله، وما استدعته المرحلة الماضية من تغيرات في مفاهيم وقواعد العمل في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الإعلامي، بالإضافة إلى مناقشة نجاح رواد التواصل الاجتماعي العرب، ودورهم في صناعة وتقديم محتوى عربي هادف، والتأثير الايجابي للمنصات الرقمية في الترويج للقصص العربية الملهمة.

ويلقي الكلمات الرئيسية للملتقى معالي علي الرميحي وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين الشقيقة، وسعادة منى غانم المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة. كما يشارك في الملتقى عيسى الشايجي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، وميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، وبحضور نخبة من الإعلاميين والكُتَّاب والقيادات الإعلامية وممثلي وسائل الإعلام العربية.

استشراف المستقبل الإعلامي

وأعربت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة، عن بالغ ترحيبها بالمشاركين في الملتقى وفي مقدمتهم معالي وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين الشقيقة، وقالت: "إنه من دواعي سرورنا أن يشاركنا في هذا النقاش المهم قامة عربية لها مكانتها في ساحة العمل الإعلامي، بكل ما يحمله معالي علي بن محمد الرميحي من خبرات ورؤى في هذا القطاع المؤثر، كما يسعدنا مشاركة هذه المجموعة المتميزة من الإعلاميين في الإمارات والبحرين".

وأكدت سعادة منى المري أن انعقاد أول ملتقى إعلامي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، يحمل رسالة مهمة كحافز على الاستمرار والعمل لمستقبل إعلامي خليجي عربي أفضل، لافتةً إلى أن عدم قدرة الإعلام على مواكبة المتغيرات واستيعاب للأفكار الجديدة والتصورات المطلوبة للمستقبل، يفقده قوة تأثيره، فالإعلام أداة رئيسة تعكس مدى تقدم الدول، ويقاس مدى تأثير إعلامنا العربي بقدرته على إيصال رسائلنا إلى العالم، وأخذه زمام المبادرة في إبراز الإنجازات العربية الطموحة.

وأضافات سعادتها، "لا شك أن الرهان اليوم يدور حول صناعة المحتوى الإعلامي وإيجاد الأدوات والمنصات الرقمية التي تقدم للمتلقي العربي تجربة إعلامية أكثر تأثيراً وجاذبية، لذلك ستكون جلسات الملتقى فرصة لتبادل وجهات النظر والأفكار حيال الموضوعات المرتبطة بواقع ومستقبل الإعلام في المنطقة وسبل الارتقاء بمخرجاته ومضمونه ورسالته".

استباق التحديات

وأكدت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، على أهمية الملتقى وحرص نادي دبي للصحافة على أن يكون الإعلام بكل ما يملك من الأدوات والقدرات، شريكاً في دفع مسيرة التنمية في المنطقة، وقالت: "يعكس هذا اللقاء حرص النادي على تأكيد عمق علاقاته مع المؤسسات الإعلامية في الدول الخليجية والعربية الشقيقة، ترسيخاً لمفهوم التعاون الإيجابي نحو مزيد من الأفكار الايجابية التي تخدم القطاع".

وعن ترتيبات الملتقى، أوضحت بوحميد أن جلساته ستُنقل عبر بثٍ حي على مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لنادي دبي للصحافة، مؤكدة أن الحدث يترجم بصورة عملية أهمية الانتقال إلى البيئة الرقمية التي تسهم إلى حد بعيد في التغلب على التحديات التي قد تعترض مؤسسات الإعلام، بل وتسهم في توسيع قاعدة متابعيها.

أجندة الملتقى

يركز ملتقى الإعلام الإماراتي البحريني على مدى تأثير الإعلام في الملفات مهمة، حيث يستعرض في إحدى الجلسات تحت عنوان "التأثيرات الإعلامية المستقبلية"، جملة من المتغيرات التي طرأت على بعض المفاهيم الإعلامية التي فرضتها التطورات المتسارعة التي شهدها الإعلام في العالم أجمع، كما تبحث الجلسة في حجم التصـميم الذي يمتلكه إعلامنا العربي لتغيير والاستفادة من التطورات المتلاحقة، وما هي المفاهيم الإعلامية التي تحتاج إلى التغيير أو التصحيح. ويشارك في الجلسة، محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام"، وعبد الرحمن المدفع، مدير إدارة الأخبار بوزارة الإعلام البحرينية، ومحمد الحمادي، رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية، وعهدية السيد، رئيس تحرير صحيفة المرأة البحرينية، وخديجة المرزوقي، رئيسة تحرير "دبي بوست"، ويدير النقاش ندى الشيباني، الإعلامية في شركة أبوظبي للإعلام.

كما يناقش الملتقى ضمن جلساته الافتراضية، أزمة الثقة الواقعة بين الشباب العربي مع الإعلام في المنطقة، والتصورات الجديدة التي نحتاجها لبناء مشهد إعلامي عربي خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن جلسة يشارك فيها معالي الدكتور علي النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسوسن الشاعر، كاتبة ومستشار إعلامية، ومؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية، ومنى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول صحيفة البيان، ويدير الجلسة راشد الحمر، رئيس تحرير صحيفة الأيام الإلكترونية.

وعلى الجانب الآخر، يستعرض الملتقى مدى التأثير الذي يحظى به رواد التواصل الاجتماعي، ودورهم في صناعة وتقديم محتوى عربي هادف، إلى جانب الأثر الإيجابي لهذة المنصات في الترويج لقصص النجاح العربية الملهمة، وذلك عبر جلسة يشارك فيها كل من: ديالا علي، إعلامية ومؤثرة، ومحمد سالم، إعلامي ومؤثر، ومن مملكة البحرين أحمد شريف، فنان ومؤثر، ونيلة جناحي، إعلامية ومؤثرة، ويدير الجلسة الإعلامي محمد الكعبي

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