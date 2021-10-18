شرطة رأس الخيمة تطلق نظام "الرصد التقني" المركبات 7 نوفمبر

المصدر: وام

تستعد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، لإطلاق وتفعيل نظام رصد أرقام المركبات المخالفة، والمطلوبة، والمنتهية التأمين والترخيص، في الإمارة، وذلك ضمن سلسلة من الأنظمة الذكية التي تتبناها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، لدعم مشروع المراقبة الأمنية في إطار منظومة المدينة الذكية.

حيث سيتم بدء العمل بالنظام، بتاريخ 7 نوفمبر المقبل من خلال الكاميرات الذكية /ANPR/ التي ترصد وتحرر المخالفات المرورية للوحات أرقام المركبات المخالفة مرورياً، والمطلوبة جنائياً، والمنتهية التأمين والترخيص، بصورة تقنية أكثر دقة وفاعلية، توفر الوقت وتقلل من الجهد على عناصر المرور والدوريات، وتعزز مستويات الكفاءة والفعالية في الضبط المروري.

وتتولى إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بالإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، تفعيل نظام الرصد التقني المستحدث للمخالفات المرورية في إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، عبر تفعيل منظومة تقنية مزودة بكاميرات متطورة للمراقبة المرورية، تعمل على تعزيز السلامة المرورية والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن وسلامة الطرق.

وتهيب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بأفراد الجمهور ومستخدمي الطريق، إلى ضرورة الإسراع والمبادرة في تجديد وتسديد القيود المرتبطة بمركباتهم، ضمن مواعيدها المقررة، والالتزام بقيادة مركبات تم إجراء الفحص الفني عليها بما يعزز سلامة قائديها ومرافقيهم وكافة مستخدمي الطريق، تجنباً للتعرض إلى المساءلة والمخالفة القانونية، متمنية الأمن والسلامة للجميع.

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