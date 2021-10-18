"صحة دبي" تطلق خدمة فحص ما قبل الزواج الذكي

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

استعرضت هيئة الصحة بدبي يوم أمس خلال مشاركتها في معرض "جيتكس" تطبيق فحص ما قبل الزواج الذكي، الذي يتيح للمتعاملين حجز وإجراء فحص ما قبل الزواج الكترونياً دون الحاجة إلى التنقل والانتظار، وذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى أتمته الخدمات الصحية مقابل 383 درهما و700 درهم لخدمة كبار الشخصيات في المنزل.

وقالت الدكتورة سعاد هاشم رئيس قسم العيادات التخصصية في قطاع الرعاية الصحية الأولية في تصريح خصت به "البيان": "إن خدمة فحص ما قبل الزواج الذكي تعد مبادرة من مبادرات بناة المدينة لتحسين خدمة الزواج في دبي، والتي عادة تبدأ في فحص ما قبل الزواج فقامت الهيئة بأتمتة هذه الخدمة وتم تحويلها من ورقية إلى رقمية لتسهيل رحلة المتعامل".

وأوضحت بأن المتعامل كان في السابق يحتاج إلى إجراء 12 خطوة لإجراء فحص ما قبل الزواج، ولكن بعد الأتمتة والتحول الذكي، يحتاج المتعامل فقط إلى 3 خطوات على تطبيق فحص ما قبل الزواج ومن ثم استلام الشهادة الإلكترونية الذكية.

وأكدت الدكتورة سعاد هاشم أن عدد الزيارات كانت أيضا في السابق من زيارتين إلى 3 زيارات لإتمام عملية الفحص، لكن مع التحول، بات المتعامل لا يحتاج إلى أي زيارة، ويمكن أن يطلب الخدمة من المنزل أو زيارة واحدة لمختبرات الهيئة دون مواعيد مسبقة لإجراء الفحص، مشيرة إلى أن إجراء الفحص الذكي وصل لغاية الآن إلى 1000 فحص تقريبا، والتطبيق مفتوح أمام الجميع من مختلف إمارات الدولة.

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