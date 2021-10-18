سلطان بن خليفة يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس سيراليون

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الذي يزور البلاد حالياً والوفد المرافق له.

ورحب سموه بزيارة الرئيس السيراليون وتبادل معه الحديث حول العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور في جميع المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.

وتطرق اللقاء إلى معرض «إكسبو 2020 دبي» وما يمثله من أهمية في تواصل الحضارات والثقافات المتنوعة، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من المبادرات والحلول المستدامة للتحديات المشتركة التي يواجهها العالم، والتي يطرحها المعرض وأحدث ما أنتجته التكنولوجيا من ابتكارات في سبيل صناعة مستقبل أفضل للبشرية.

وأشاد الرئيس جوليوس مادا بيو بالنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. معرباً عن تطلع بلاده لتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز