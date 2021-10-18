إصابات «كورونا» الأقل منذ 18 شهراً

المصدر: ‌أبوظبي - وام

سجلت إصابات كورونا الجديدة في الدولة انخفاضاً جديداً، ولأول مرة منذ 18 شهراً، كان عدد الحالات الجديدة المكتشفة أقل من 100 حالة، حيث كانت آخر مرة سجل فيها عدد حالات أقل من 100 حالة يومياً 31 مارس 2020، وسجلت وقتها 53 حالة إصابة.

وتفصيلاً، وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 317,254 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738586 حالة.

حالات

‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 153 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 732,296 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2120 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

توزيع

وإلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 15616 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 20,701,898 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 209.31 جرعات لكل 100 شخص. وبنسبة 96.23% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 86.21% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في الدولة.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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