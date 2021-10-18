عبدالله أبو هندييؤهل 40 ألف شخص عبر 100 ورشة تدريبية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أضحت الإمارات موطناً للسعادة لكثير من بني البشر، وخاصة لأولئك الذين يقيمون على أرضها الطيبة، فقد جعلت السعادة والرفاهية إحدى أهم أولوياتها، وركيزة أساسية لرؤيتها المستقبلية لتكون من مصاف الدول العالمية الأكثر سعادة لشعبها والمقيمين على أرضها المعطاء، وقد سخرت لأبنائها مختلف صنوف العلم والمعرفة والابتكار، ولعل المواطن المساعد الأول عبدالله عبدالصمد أبو هندي من الإدارة العامة للحرس الأميري في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والذي يعمل فيها منذ 11 عاماً مثال على ذلك، فقد حاز ماجستير علوم الشرطة تخصص إدارة شرطية من أكاديمية العلوم الشرطية، من خلال بحثه «الضمان الاجتماعي، ودوره في استدامة الأداء الوظيفي، دراسة تطبيقية على القيادة العامة لشرطة الشارقة»، كما عمل مدرباً للمدربين ومحاضراً بعد أن نال دبلوم خبراء التدريب من جامعة الشارقة، ومقيماً متميزاً ومعتمداً من منظمة (eqfm) الأوروبية، الأمر الذي مكنه من تنظيم 100 ورشة تدريبية استفاد منها 40 ألف شخص، منهم عدد كبير من منسوبي الشرطة وطلبة المدارس، فتم تكريمه من اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة.

متطلبات

وتناول أبو هندي أهمية الضمان الاجتماعي الذي يعده من أهم متطلبات استدامة الأداء الوظيفي في شرطة الشارقة، فيساهم بشكل كبير وفاعل في تعزيز الولاء الوظيفي وتميز العمل الشرطي والرضا الوظيفي والسعادة، كما يجعل العاملين أكثر اطمئناناً لمستقبلهم بعد الإحالة إلى التقاعد، كما أن شعور العاملين بالطمأنينة يجعلهم أكثر إقبالاً على أداء الأعمال الموكلة اليهم بكفاءة عالية وتقديم أفضل ما لديهم بشكل يحقق استدامة الأداء الوظيفي، كما يجعل الموظف سعيداً، لافتا إلى أن معيار السعادة يرتبط بالحوافز التي يتم تقديمها لرجال الشرطة، فكلما كانت الحوافز فاعلة جعلت رجل الشرطة أكثر سعادة، ما يساهم بشكل كبير في تميزهم الوظيفي، لأن ثمة علاقة بين الأمن الوظيفي والضمان الاجتماعي، وإن ذلك البحث يأتي متماشياً مع مبادئ الخمسين واستراتيجية الدولة الهادفة إلى إسعاد المواطنين.

100 ورشة

ويقول عبدالله أبو هندي: إن نيله دبلوم خبراء التدريب ودبلوم مدرب ابتكار معتمد ودبلوم إعداد محاضرين مكنه من تقديم عدد كبير من الدورات والورش والمحاضرات منذ عام 2012، منها 100 ورشة تدريبية على مستوى وزارة الداخلية وشرطة الشارقة، إضافة إلى 30 محاضرة لطلبة المدارس والجامعات، و20 دورة تدريبية أخرى (عن بعد) خلال الجائحة باستخدام أحدث منصات التواصل بهدف تقديم الدعم النفسي للطلبة وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع الجائحة، لافتاً إلى أنه حصل على 10 أوسمة تميز، إضافة إلى حصوله مع فريق العمل على جائزة (استيفي) العالمية من لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وغيرها.

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