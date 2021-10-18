صقر غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في زيارة رسمية إلى البحرين

المصدر: دبي - البيان

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة، خلال الفترة من 19 - 20 أكتوبر الجاري، بدعوة من فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب البحريني.

ويعقد صقر غباش، جلسة مباحثات مع فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب البحريني، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، وذلك لمناقشة سبل توطيد علاقات التعاون البرلمانية القائمة بين مجالس البلدين.

استقبال

في سياق آخر، استقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، ستيفن يي رئيس شركة هواوي الصينية العالمية للاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة لمنطقة الشرق الأوسط.

ترحيب

ورحب غباش برئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين، والتي من شأنها تحقق تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين، على أساس الصداقة والاحترام المتبادل، وبما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء، بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، استعراض آخر التطورات التقنية على مستوى العالم، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم استعراض الدور الحيوي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات.

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