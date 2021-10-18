«الظاهرة القابضة» تفتتح 5 مصانع لكبس وتجفيف الأعلاف في أوروبا

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة «الظاهرة القابضة» التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها وتعد واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في المجال الزراعي عن افتتاح 5 مصانع جديدة لكبس وتجفيف الأعلاف في كل من صربيا ورومانيا وبلغاريا.ويأتي الإفتتاح في إطار مواصلة الشركة لتحقيق خططها بالتوسع العالمي، وذلك بزيادة الرقعة الزراعية والانتشار في التواجد الجغرافي حول العالم من أجل تنويع مصادر الإنتاج والتوريد بهدف تقليل المخاطر اللوجستية ومواجهة التغير المناخي.

وقال خديم عبد الله الدرعي الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة «الظاهرة القابضة»: إن الشركة تعد من أكبر منتجي ومصدري الأعلاف في أوروبا الشرقية ودول البلقان وتتكون المصانع الـ 5 من 12 خط إنتاج بطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنوياً من البرسيم وأكثر من 15 صنفاً من الأعلاف والحبوب المركزة وباستثمارات تفوق الـ 500 مليون درهم لتصبح أكبر شركة في أوروبا الشرقية ودول البلقان في مجال إنتاج وتصدير البرسيم والأعلاف الخضراء إلى العالم.

وأشار إلى أن الشركة كانت قد أضافت زراعة 11 ألف هكتار من البرسيم أخيراً ضمن مزارعها الواقعة في جزيرة برايلا في رومانيا والبالغة 56 ألف هكتار، بالإضافة إلى إنشاء ميناء نهري لشحن الحاويات إلى ميناء كوتستنسا مباشرة من مزارعها وإنشاء مخازن جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف طن من الأعلاف. وأوضح أنه تم افتتاح أول مصنع لكبس وتجفيف الأعلاف في جمهورية صربيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن لتصدير البرسيم والسيلاج والقش والأعلاف المضغوطة وبطاقة تخزينية تصل إلى 20 ألف طن، وذلك ضمن مشروع شركة الظاهرة البالغ مساحته 23 ألف هكتار.

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