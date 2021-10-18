80 % من كبار المواطنين المسجلين لدى «تنمية المجتمع» حصلوا على اللقاح

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

أفاد سعيد عبدالله مستشار تقنية معلومات في وزارة تنمية المجتمع أن تطوير الخدمات الرقمية والذكية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهم في تبسيط الإجراءات المقدمة للفئات التي تستهدفها الوزارة، مشيراً إلى أن 48 جهة تم ربطها الكترونياً مع الوزارة منها: الدائرة المالية، هيئة المعاشات، توثيق العقود، والحصن، مشيراً إلى أن البيانات الخاصة بالحاصلين على اللقاح من كبار المواطنين وأصحاب الهمم تظهر لديهم من خلال عملية الربط مع تطبيق الحصن.

وأوضح أن عدد كبار المواطنين الحاصلين على اللقاح ضد فيروس كورونا وصل إلى 49125 من إجمالي 61566 بنسبة 80% فيما تم استثناء 431 من كبار المواطنين من حملة الاستثناءات، وأضاف: أن عدد أصحاب الهمم الحاصلين على المطعوم وصل إلى 12769 من أصل 22.283 وبنسبة 57% فيما حصل 200 على استثناء من أخذ اللقاح.

وقال: إن البيانات الواردة تظهر إقبالاً في الحصول على اللقاح، وتوضح البيانات نوع اللقاح الأكثر استخداماً والفئات العمرية، مشيراً إلى أن تلقي الغالبية العظمى للقاح يعكس حجم الوعي بأهمية التحصين المجتمعي والثقة بالقيادة.

ويذكر أن وزارة تنمية المجتمع أطلقت حملة تطعيم كبار المواطنين ضد فيروس «كوفيد 19» في يناير الماضي، وشملت 6 محطات هي: دبي، وعجمان، والفجيرة، ودبا الفجيرة، وأم القيوين، وصولاً إلى إمارة رأس الخيمة، حيث تمكنت من إيصال اللقاح إلى كبار المواطنين.

واتخذت حملة تطعيم كبار المواطنين خصوصية، كونها استهدفت الفئة الأكثر أهمية وأولوية وحاجة للقاح من أجل تعزيز صحتهم وسلامتهم، والوقاية من مضاعفات المرض، كونهم من أكثر الفئات عرضة لمضاعفات «كوفيد 19».

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