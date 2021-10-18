إقبال قوي على «حديقة دبي الرقمية» في «جيتكس»

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

شهدت «الحديقة الرقمية» التي تقع بالقرب من جناح «دبي الرقمية» في «جيتكس جلوبال 2021»، إقبالاً قوياً من الزوار الذين عبروا عن إعجابهم بالحديقة التي تروي رحلة التحول الرقمي في دبي والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً وجعلت من دبي اليوم مدينة رقمية رائدة على مستوى العالم.

ويمكن لزائر الحديقة الرقمية الاستمتاع بمشاهدة رحلة التحول الرقمي في دبي عبر أربع شاشات تسرد إنجازات دبي الذكية والرقمية والمقومات الأساسية لذلك التحول مثل البنية التحتية والاقتصاد والمهارات الرقمية والبيانات والإحصائيات، بالإضافة إلى عرض تصورات مستقبلية للحياة الرقمية في دبي التي تغطي كل ذلك من منظور رقمي مبتكَر.

وتحمل مشاركة دبي الرقمية هذا العام، شعار «رقمنة الحياة في دبي»، ويشارك في جناحها ضمن الحدث، 31 من شركاء دبي الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.

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