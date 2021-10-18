«كاسبرسكي» تسلط الضوء على التهديدات الرقمية

المصدر: (دبي - البيان)

تسلط «كاسبرسكي»، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2021، الضوء على التهديدات الرقمية في المنطقة، حيث تبدو التهديدات الرقمية التي تستهدف نظم الرقابة الصناعية، الأبرز في المشهد. وشهدت دولة الإمارات زيادة قدرها 4 % في الهجمات على أجهزة الحاسوب المرتبطة بنظم الرقابة الصناعية، خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، وهو ارتفاع يفوق المتوسط العالمي، الذي ارتفع بنسبة قدرها 1.2 % فقط في المدة نفسها.

ويُظهر تقرير أعدته «كاسبرسكي» بعنوان «مشهد التهديدات في نظم الأتمتة الصناعية»، ارتفاعاً في استخدام برمجيات التجسس، التي غالباً ما تُوظّف لسرقة الأموال والمعلومات، بمقدار 0.6 نقطة مئوية في دولة الإمارات، فيما زاد استخدام الشيفرات الخبيثة بمقدار 2.7 نقطة مئوية. وتستخدم الجهات التخريبية مثل هذه الشيفرات، التي تستضيف محتوى مقرصناً، لتوجيه المستخدمين إلى مواقع تُوزع برمجيات تجسس، أو برمجيات خبيثة مصممة لتعدين العملات الرقمية، وذلك من دون علم المستخدم.

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