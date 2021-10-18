افتتاح وحدة علاجية للصحة النفسية للمرضى الداخليين مخصصة لكبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن افتتاح أول وحدة علاجية متخصصة للصحة النفسية للمرضى الداخليين، مخصصة لكبار المواطنين في مستشفى الأمل للصحة النفسية، وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي هذا المشروع تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات للارتقاء بجودة الحياة الصحية لكبار المواطنين، وتوفير الرفاه والحياة الكريمة والآمنة لهم، بما يساهم في دمجهم في الحياة الاجتماعية وتعزيز قدراتهم أمام مختلف التحديات النفسية.

وتهدف الوحدة العلاجية المستحدثة إلى خدمة كبار المواطنين الذين يعانون من اضطرابات نفسية شديدة ويحتاجون إلى دخول المستشفى للتقييم والعلاج. ويدير الوحدة فريق متعدد التخصصات عالي الكفاءة يضم نخبة من المتخصصين النفسيين والاجتماعيين، من خلال التعاون بين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومركز «مودسلي هيلث» أحد أقدم وأهم مؤسسات العلاج النفسي في العالم.

رعاية استثنائية

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الحرص على تقديم رعاية صحية استثنائية لكبار المواطنين وفق توجيهات القيادة الحكيمة، والارتقاء بجودة حياتهم وزيادة الوعي باحتياجاتهم الصحية والنفسية، وإدراج مبادرات ومشاريع لرعاية صحتهم النفسية في استراتيجيات التخطيط الصحية الوطنية، ويتم حالياً تمكينهم من الخدمات المتميزة التي يقدمها مستشفى الأمل للصحة النفسية الحائز الاعتماد الدولي، والأول من نوعه في المنطقة.

ارتقاء

أكدت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، أن استحداث الوحدة العلاجية يهدف للارتقاء بخدمات الصحة النفسية الموجهة لكبار المواطنين، للتعامل مع التغيرات الفيزيولوجية والنفسية في مرحلة الشيخوخة، من خلال تقييم سلوكيات المريض وإدراكه، والإجراءات العلاجية وأساليب الرعاية الفعالة وسبل الدعم السلوكية والنفسية لهم ولعائلاتهم، ونظراً لخصوصية متطلبات هذه الشريحة المجتمعية نحرص على تطوير البحوث الميدانية لصياغة سياسات مبتكرة واستشراف التحديات والاستعداد له.

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