40 ألف مستفيد من مشاريع «منار الإيمان الخيرية» خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ عدد المستفيدين من المشاريع الخيرية والإنسانية، التي نفذتها مؤسسة منار الإيمان الخيرية في عجمان، خلال الـ 9 أشهر الماضية، 40.571 مستفيداً.

وتمثلت أبرز المشاريع، بتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتوفير العلاج للمرضي من أصحاب الدخل المحدود والمحتاجين، لا سيما الذين يعانون من أمراض القلب والفشل الكلوي، والأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي، وبلغ إجمالي الإنفاق العام للمشاريع 1.377 مليون درهم.

وقال ناصر الجنيبي المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية في عجمان، لـ «البيان»، إن المؤسسة تحرص على توسيع رقعة العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير الدعم والمساندة لأصحاب الدخل المحدود والأسر المتعففة، لافتاً إلى تنفيذ حزمة من المشاريع، أبرزها مشروع إفطار صائم، وبلغ عدد المستفيدين 37 ألف مستفيد، وبتكلفة 371.500 درهم، ومشروع كسوة العيد، واستفاد منه 212 طفلاً، وبتكلفة 21.200 درهم، ومشروع عيدية الأيتام خلال عيد الفطر المبارك، وبلغ عدد المستفيدين 212 يتيماً، وبتكلفة 21.200 درهم.

كما قامت المؤسسة قبيل حلول شهر رمضان الماضي، بتوزيع المير الرمضاني على 657 أسرة، وبتكلفة 200 ألف درهم، وبتوزيع قسائم شراء من بعض منافذ البيع، إضافة إلى توزيع مواد غذائية لـ 495 أسرة متعففة، مؤكداً أهمية هذه المشاريع في دعم الأسر، في ظل جائحة «كورونا»، ومن أجل تعاضد المجتمع، وتعزيز التعاون، والمساندة للمحتاجين لمواجهة ظروف الحياة.

مساعدات

أكد ناصر الجنيبي اهتمام المؤسسة بتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، ومنها مشروع توزيع زكاة الفطر، والتي استفادت منها 911 أسرة، بكلفة 151188 درهماً، كما تم تنفيذ مشروع الأضاحي على 400 أسرة، وبقيمة 95 ألف درهم، ومشروع كسوة عيد الأضحى، على 309 أطفال، وبتكلفة 30900 درهم.

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