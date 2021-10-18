حاكم الفجيرة يستعرض العلاقات مع رئيس الغرفة العربية البرازيلية

الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر الرميلة، السفير أوزمار شحفة رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوفد المرافق له، وجرى في اللقاء استعراض العلاقات بين إمارة الفجيرة وغرفة التجارة العربية البرازيلية وبحث سبل تطويرها.

آلية

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول آلية عمل الغرفة التجارية والشراكات التي تقوم بها مع الدول العربية.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وفيرناندو اجريجا سفير جمهورية البرازيل لدى الدولة وتامر منصور الأمين العام للغرفة العربية البرازيلية وشاهين شاهين المستشار الإقليمي للغرفة في الدول العربية.

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