علي النعيمي يباشر بإنهاء إجراءات معاملات مراجعي «مرور رأس الخيمة»

المصدر: (رأس الخيمة - وام )

قام اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بجولة تفتيشية لمركز خدمات المرور والترخيص بشرطة رأس الخيمة، يرافقه أعضاء فريق التفتيش.

وباشر قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال الجولة الميدانية، بإنهاء إجراءات معاملات المراجعين على مكاتب الواجهة الأمامية بمركز خدمات المرور والترخيص، مستمعاً إلى آرائهم وملاحظاتهم وأفكارهم بصورة مباشرة حول الخدمات المرورية المقدمة لهم من قبل وزارة الداخلية، ممثلة بشرطة رأس الخيمة، متلمساً واقع مجريات العمل المروري، من خلال محاورتهم وتلبية متطلباتهم، مقدماً الدعم والمشورة اللازمة لهم، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة له.

وتفقد قائد عام شرطة رأس الخيمة، سير إجراءات العمل، بمركز خدمات المرور والترخيص، مطلعاً على الأهداف والمؤشرات والمبادرات الاستراتيجية، ونتائج إنجازات العمل التي تم تحقيقها وفقاً للمستهدفات بالمركز. وتم خلال الزيارة مناقشة تقارير أداء مركز إسعاد المتعاملين، حيث أكد اللواء النعيمي أهمية تعزيز جودة حياة المتعاملين ورفع مستويات الرضا والسعادة عن خدمات المرور والترخيص برأس الخيمة.

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