«قضاء أبوظبي» تطلق خدمة قيد الدعوى التفاعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة قيد الدعوى التفاعلي في محاكم أبوظبي، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم لتمكين المتعاملين من قيد الدعاوى من دون الحاجة إلى الإلمام الكامل بالقوانين والإجراءات القضائية المتبعة، وذلك اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح إتمام المعاملة من خلال التفاعل مع الخدمة الرقمية وتزويدها بالمعطيات لتحديد نوع الدعوى والمحكمة المختصة وموعد الجلسة الأولى لنظر القضية.

وأكد المستشار يوسف العبري: أن المبادرات الرقمية لدائرة القضاء حققت نقلة نوعية في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتطوير المنظومة القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والأنظمة المتطورة لضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.

خطوات ميسرة

وأوضح أن خدمة قيد الدعوى التفاعلي، تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحديد نوع الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها والرسوم المطلوبة، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة تضمن الدقة والسرعة، مع الاستفادة من الربط الحكومي في استخراج بيانات الأطراف، وإتمام عملية الدفع الرقمي، فضلاً عن تضمين الإجراءات الخاصة باستكمال القيد مثل: التحري عن بيانات الأطراف والإنذار العدلي.

وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن المبادرات والحلول الرقمية المبتكرة التي تطبقها دائرة القضاء في أبوظبي، تعزز من ريادتها عالمياً، في ظل تطبيق التقاضي عن بُعد بنسبة 100%، وذلك بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية الجديدة 2021- 2023 التي تستهدف ضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية مبتكرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز