تسريع وتيرة الأعمال التطويرية للبنية التحتية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف المهندس أحمد السيد بان، المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية والتطويرية للبنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة، والتي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار لضمان رفع كفاءة الطرق وحماية المنشآت والمناطق السكنية من تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء.

وأشار إلى أن المؤسسة سرّعت وتيرة الأعمال في المشاريع تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، ورؤية المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة، والتي تتضمن حزمة من مشاريع تطوير الطرق ورفع كفاءة قنوات تصريف المياه وحماية المعابر المائية الخرسانية، وكواسر الأمواج.

وأوضح المهندس أحمد بان، الانتهاء من كل الأعمال في إنشاء شبكتين لتصريف مياه الأمطار بمنطقتي المعيريض والحصن خلال الربع الرابع من العام الجاري، بنظام صرف متكامل ومستدام، لتجميع مياه الأمطار، وتم الانتهاء من مشروع منطقة المعيريض بإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول 1.5 كيلومتر، وإنشاء قناتين مائيتين، وجاري استكمال مشروع إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار في منطقة الحصن بطول 2 كيلومتر، وإنشاء قناتين لتصريف مياه الأمطار المتجمعة وفتحات لتصريف مياه الأمطار متوزعة على جوانب الطريق.

كورنيش القواسم

وتشهد منطقة كورنيش القواسم تجديداً وتطوراً مستمرين، وتم إنجاز شبكة تصريف مياه للأمطار ممتدة من دوار كورنيش القواسم حتى جسر رأس الخيمة بالاتجاهين.

وضمن خطة المؤسسة لتعزيز وتوسعة مشاريع البنية التحتية في إمارة رأس الخيمة، بدأت الأعمال بإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار بالقرب من جسر كوف روتانا لتحسين الاستدامة البيئية والحد من الخسائر المتكبدة عن هطول الأمطار، كما بدأت المؤسسة أعمال إنشاء الأنابيب التي ستصرف مياه الأمطار المتجمعة من الشبكة والتي يبلغ قطرها متراً على أن يتم إنشاء الشبكة مع بداية العام المقبل 2022، حيث سيقوم فريق المؤسسة بتصميم الشبكة وتنفيذها.

طريق الشهداء

وأكد المهندس أحمد بان أن طريق الشهداء يعتبر من أهم الطرق الحيوية التي تربط رأس الخيمة بالمناطق المجاورة، حيث تعمل المؤسسة على توفير الحماية الكاملة لجوانب الطريق بطول 14 كيلومتراً، وسيقوم فريق المؤسسة بإنجاز المشروع على 5 مراحل تضمن حماية 95 ألف متر مربع، بهدف توفير حركة مرورية انسيابية للمركبات الثقيلة، بالإضافة لأعمال حماية في منطقة الظيت الجنوبي، حيث سيتم حماية ما يقارب 6 آلاف متر مربع، وتطوير وحماية معابر طريق وادي البيح لحمايته من انجرافات الوادي، وسيتم الانتهاء من كل أعمال المشاريع خلال الربع الرابع من العام الجاري.

المنيعي والرمس

وقال إن أودية الإمارة تتلقى اهتماماً بالغاً من فرق العمل في مؤسسة الأشغال، حيث باشرت المؤسسة بأعمال إنشاء عبارتين في منطقة المنيعي جنوب رأس الخيمة تفادياً لتجمع مياه الأمطار في المنطقة، كما تم الانتهاء من أعمال حماية منطقة كورنيش الرمس، باستخدام نوعين من الصخور بأوزان تتراوح بين (10-100كجم) وأخرى تتراوح بين (500-1000كجم)، وإنشاء جدار استنادي في منطقة الخران بطول 22 متراً وإنشاء قناة مائية بامتداد 52 متراً طولياً تخدم المنطقة.

الطريق الدائري

ومن جهة ثانية، بدأت مؤسسة الأشغال بالإشراف على أعمال إنشاء جسر واصل بين الطريق الدائري وطريق وادي حقيل المؤدي إلى طريق جبل جيس، كطريق بديل لطريق وادي البيح المؤدي إلى طريق جبل جيس.

المناطق الجنوبية

وفي المناطق الجنوبية عامة تمت المباشرة بإنشاء شبكة طرق داخلية تخدم أهالي المنطقة على امتداد 3 كيلومترات، وسيتم إنجاز المشروع خلال 120 يوماً على أن يتم الانتهاء من كل الأعمال خلال الربع الأول من العام المقبل 2022.

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