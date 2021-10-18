«اقتصادية الشارقة» تعالج 2636 شكوى في 3 أشهر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة عالجت 2636 شكوى، تلقتها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021، كما أنه وفقاً للبيانات الصادرة، فقد توزعت هذه الشكاوى بين شكاوى حماية المستهلك، التي مثلث النسبة الأكبر منها بـ 2363 شكوى، تلتها شكاوى وكيل الخدمات بـ 154 شكوى، ومن ثم شكاوى الغش التجاري بـ 119 شكوى.

حملات

وأضاف السويدي «إن الدائرة نفذت سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية، للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية، وتستهدف مطابقة هذه الموازين للمعايير، والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال، ضمن خطط الدائرة».

قطاعات

وقال السويدي: «إن شكاوى حماية المستهلك، توزعت لتشمل العديد من القطاعات، فقد سجلت شكاوى قطاع السيارات وقطع غيارها، 22 % من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الدائرة، في حين بلغت شكاوى الهواتف المتحركة والإلكترونيات 14 %، وشكاوى المفروشات والستائر 12 %، وشكاوى الأدوات الكهربائية ومواد البناء 9 %، فيما بلغت شكاوى السياحة والسفر والشحن 8 %، وشكاوى أنشطة الخدمات الشخصية 7 %، في حين توزعت الشكاوى الأخرى بشكل متفاوت، على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى».

جولات

من جهته، أكد علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية، أن إجمالي عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الدائرة على أسواق الإمارة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغ 48191 جولة رقابية، وبنمو بلغ 288 %، وذلك بالمقارنة مع عدد الجولات، خلال الربع الأول من العام الجاري.

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