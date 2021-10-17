شرطة أبوظبي توضح آلية تحويل النقاط المرورية إلى رخصة القيادة

المصدر: البيان

بثت شرطة أبوظبي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح للجمهور آلية الحصول على خدمة تحويل النقاط المرورية إلى رخصة قيادة السائق عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للقيادة العامة.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية خطوات الخدمة بالدخول إلى قائمة الخدمات ومنها اختيار خدمة تسجيل النقاط المرورية ثم إدخال الملف المروري الخاصة بك في حال مالك المركبة هو السائق ثم متابعة، أما اذا كان صاحب المخالفة غير مالك المركبة يتم إدخال الرقم الملف المروري للمركبة واختيار المخالفة المسجل عليها النقاط ومراجعة البيانات المختارة وتدقيقها ثم إجراء التسجيل ليتم استلام رمز التفعيل في رسالة نصية عبر الهاتف وإدخال الرمز المرسل وتأكيد الإرسال بعدها تكتمل عملية التسجيل.

وأكدت اهتمام شرطة أبوظبي بتسخير أحدث التقنيات لتعزيز عملية الاتصال والتواصل مع الجمهور بكافة قطاعاته وتقديم خدمات سهله وذكية للمتعاملين.

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