«ميرال» تفتتح 3 مرافق سياحية في جزيرة ياس بالربع الرابع 2021

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، مطور الوجهات في أبوظبي، إن الشركة تعتزم افتتاح 3 مرافق سياحية في جزيرة ياس خلال الربع الرابع من العام الجاري 2021، حيث من المقرر افتتاح فندق «وارنر براذرز أبوظبي» الشهر القادم فيما سيتم الإعلان عن المرفقين المتبقيين تباعاً.

وأضاف الزعابي، في تصريحات صحافية على هامش فاعلية إطلاق احتفالية «ياس تحتفل بالــ50» بالتزامن مع بدء العد التنازلي للاحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، أن فندق «وارنر براذرز أبوظبي» سيفتح أبوابه اعتباراً من 11 نوفمبر المقبل وتديره شركة «هيلتون» ضمن محفظة فنادق «كيوريو – كوليكشن باي هيلتون».

سي وورلد أبوظبي

وذكر الزعابي أن «ميرال» تركز في الوقت الحالي على الانتهاء من «سي وورلد أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية في الدولة متخصصة بالحياة البحرية، مشيراً إلى أن الانشاءات تجري علي قدم وساق ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الانشائية في نهاية العام القادم 2022، ليتم بعدها تحديد موعد الافتتاح.

ولفت إلى أن المشروع يجري العمل عليه بالشراكة مع «سي وورلد إنترتينمنت»، حيث سيضم أول مركز للأبحاث والإنقاذ وإعادة تأهيل وإرجاع الأحياء البحرية في الإمارات، إضافة لاحتوائه أحدث التقنيات التي تتيح للزوار فرصة التفاعل والتعرّف عن قرب على عالم الأحياء البحرية، بما في ذلك حوض مائي ضخم بمستوى عالمي.

مشاريع جديدة

وأكد الرئيس التنفيذي لــ «ميرال»، أن الشركة تدرس باستمرار مشاريع جديدة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، مشيراً إلى الشركة لديها 35 قطع أراضٍ للأبنية السكنية جاهزة للبيع ضمن جزيرة ياس، ونجحنا في بيع جزء من الأراضي علي حسب الخطط الموضوعة، وبدء المطورين في مشاريعهم بالفعل.

وأشار محمد الزعابي، إلى انه منذ إعلان أبوظبي عن تخفيف الإجراءات التي فرضتها جائحة «كوفيد -19» في سبتمبر الماضي، لاحظنا نشاط كبير في الجزيرة من السوق المحلي وأيضا السوق الخارجي مع عودة السياح مجدداً ونتوقع ارتفاع في عدد الزوار القادمين للجزيرة خلال نوفمبر القادم مع وجود العديد من الفعاليات.

وأوضح أنه إلى جانب السوق المحلي، فان السوق الخليجي وخصوصا السعوديين هم أبرز الجنسيات التي تستهدف زيارة الجزيرة في الوقت الراهن وخصوصاً الحدائق الترفيهية والفنادق، بالإضافة إلى السوق البريطاني والروسي، وأيضا السوق اليوناني وهو ما يظهره مؤشر الحجوزات الحالية بما يعكس ثقة السياح في أبوظبي ويرسخ مكانتها باعتبارها وجهة عالمية آمنة لاستضافة السياح من حول العالم وكبري الفعاليات.

فعاليات كبري

وقال الزعابي أن جزيرة ياس لديها مجموعة كبيرة من الفعاليات الضخمة حتى نهاية العام الجاري أبرزها «فورملا 1» وهو ما نتوقع مع استقطاب المزيد من الزوار بالتزامن مع انعقاد «إكسبو دبي 2020» والذي نتوقع ان يأتي زواره لزيارة الجزيرة والاستمتاع بمرافقها السياحية والترفيهية.

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