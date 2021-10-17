«الموارد البشرية لحكومة دبي» و«إدارة المشاريع ـ خليجي» يتبادلان الخبرات حول أفضل الممارسات

المصدر: دبي - البيان

وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرة تعاون مع معهد إدارة المشاريع ـ خليجي، بشأن تبادل المعارف والخبرات حول أفضل الممارسات في استراتيجيات إدارة المشاريع.

وقّع المذكرة افتراضياً عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور محمد الرضا، رئيس معهد إدارة المشاريع العالمية، فرع الإمارات.

وأكد عبدالله بن زايد الفلاسي حرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على تطبيق أسلوب ومنهجية الإدارة المعتمدة على أحدث وأفضل الممارسات العالمية، مستعينة بكوادرها البشرية المؤهلة، القادرة على ابتكار الحلول للتحديات كافة، وتحويلها إلى فرص وإنجازات، إذ تتم عملية التطوير، بأسلوب إدارة المشاريع المبتكر، وبفرق عمل متكاملة، تتابع التفاصيل والمعطيات كافة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المطلوب.

وقال إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك مع مؤسسات القطاع الخاص بهدف تبني أفضل الممارسات العالمية، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تحتم على الجميع بذل جهود مضاعفة للتعامل مع التحديات، وخاصة أفضل الممارسات في استراتيجيات إدارة المشاريع، والحرص على الاستفادة من التجارب العالمية في إدارة المشاريع.

تعاون

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الرضا رئيس معهد إدارة المشاريع فرع الإمارات، أن الغرض من هذه الاتفاقية توفير إطار للتعاون في ما يتعلق بتحديد مسؤوليات الطرفين، وتحديد المجالات التي قد يساعد فيها الجانبان بعضهما بعضاً، وتبادل المعرفة، في سياق علاقة تتميز بوضوح الأهداف المحددة والنتائج المطلوبة، والتواصل المتكرر والفعال، والالتزام طويل الأمد الواضح في الثقة والاحترام بينهما.

وقال إن من أهداف المعهد، تطوير الجهود في ما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية وبناء علاقة قوية مع القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ومواصلة تطويرها، وذلك تحقيقاً لرؤية المعهد الاستراتيجية التي تهدف إلى قيادة أعضاء فرعنا وشركائنا لتبني المنهجية الرشيقة والمبتكرة والمنتجة في منصة نمو اقتصاد المشروع، إذ إن استراتيجية معهد إدارة المشاريع فرع الإمارات 2020-2024 مدفوعة بالتقدم في صناعة إدارة المشاريع تماشياً مع التحديات التي ظهرت أخيراً مع انتشار جائحة عالمية كانت سبباً في تغيير طريقة العمل، ما حتم المراجعة والتوصل إلى اتجاه استراتيجي جديد من شأنه أن يساعد على تجاوز التحديات والاستفادة من الفرص.

وأضاف إن المعهد يسعى إلى عقد عدة مؤتمرات ودورات بهدف نشر المعرفة بطريقة احترافية عالية مع الشركاء الاجتماعيين والتخطيط لإعداد مجتمع مهني لمديري المشاريع. علاوة على ذلك، يسعى إلى شراكة طويلة الأمد على المستوى الاستراتيجي لإحضار مجتمع إدارة المشاريع إلى القضايا الأكثر موضوعية للمناقشة حول مفاهيم الأحداث المختلفة.

وجاء توقيع مذكرة التعاون انطلاقاً من رؤية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، التي تسعى دائماً إلى بناء كفاءات حكومية رائدة لضمان مستقبل مستدام، وحرصاً من الدائرة على تبني أفضل الممارسات العالمية في جميع المجالات، ومنها مجال إدارة المشاريع وتطوير أعمال إدارة الاستراتيجية والتميز، وبالأخص إدارة المشاريع، ما سيكون له أثر إيجابي في تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعارف والخبرات حول أفضل الممارسات في استراتيجيات إدارة المشاريع ومواكبة التطور، وتبني أفضل المنهجيات وتحديث وتطوير الممارسات والعمليات وأطر الأعمال المطبقة بالدائرة والتأكيد على بناء قدرات بشرية ونشر الثقافة والمعرفة في هذا المجال.

هدف

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في ما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية وتبادل المعارف والخبرات حول أفضل الممارسات في استراتيجيات إدارة المشاريع، وتقديم أنشطة تحقق النفع المتبادل للجانبين في مجال إدارة المشاريع، وبناء القدرات، والتعاون في ما يتعلق بهذا المجال.

ونصت مذكرة التعاون على إقامة شراكة في مجال إدارة المشاريع وبناء القدرات، والتعاون بشأن إعداد وتطوير دراسات الحالة ونشرها باتفاق الطرفين، وإتاحة الفرصة لموظفي كلا الطرفين للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل التي ينظمها كل طرف.

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