«شباب الخارجية» يشارك في المنتدى العالمي الرابع للدبلوماسيين بموسكو

المصدر: (موسكو- وام)

شارك مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في المنتدى العالمي الرابع للدبلوماسيين الشباب، الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر بدعوة من مجلس الدبلوماسيين الشباب التابع لوزارة الخارجية الروسية، وبالتنسيق مع الوكالة الاتحادية لشؤون الشباب بروسيا، والأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الخارجية الروسية.

مثل المجلس في أعمال المنتدى عامر حسن الطنيجي، وعمر محمد اليحيائي، عضوا مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار الزيارة الثالثة إلى جمهورية روسيا الاتحادية، دعماً للسياسة الخارجية للدولة وتعزيزاً لسمعة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتناول المنتدى ثلاثة محاور رئيسية هي دور الإعلام المعاصر في تغطية الأحداث التاريخية للدول إضافة إلى العلاقات الدولية وصياغة مبادئ السياسات التاريخية، فضلاً عن التحديات القائمة على المستوى الدولي ودور الأمم المتحدة المركزي في التنسيق حسب المعطيات العالمية الحالية.

وتخلل المنتدى جلسات نقاشية للدبلوماسيين الشباب وزيارات ميدانية ورحلات ثقافية، وتبادل الخبرات مع ممثلي الدول المشاركة. وتأتي هذا المشاركة انطلاقاً من حرص مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تفعيل مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها مع مجلس الدبلوماسيين الشباب في عام 2019، وضمن أهداف مجلس شباب «الخارجية»، الذي يتبنى شعار «دبلوماسية المستقبل، طموح وأمل».

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