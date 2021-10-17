عبد الله بن زايد: علاقات استراتيجية عميقة بين الإمارات والولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - وام

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في واشنطن - بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بحث سموه ومستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين الصديقين لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وتناولا أيضاً القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عمق العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية والتزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ودعم تطلعات شعوبها في الازدهار والتنمية.

وأشار سموه إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تشهد نمواً وتطوراً مستمرين على مختلف الصعد ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ختام

واختتم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وقد جسدت هذه الزيارة الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البلدين، التي تتعزز عاماً بعد عام، وتشكل نموذجاً رائداً في العمل المشترك بين الحلفاء، من أجل تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد استهل زيارته بلقاء ثلاثي مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ويائير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل، جرى خلاله الإعلان عن مجموعتي عمل ثلاثيتين حول «التعايش الديني» و«المياه والطاقة» بين الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات ودولة إسرائيل.

وأكد سموه في هذا الصدد أن دولة الإمارات تحتفل العام الجاري بيوبيلها الذهبي، وقد شهدت علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نمواً وتطوراً على مختلف الصعد، ويحظى البلدان الصديقان، اليوم، بشراكة استراتيجية متميزة ومثمرة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء أمة تحترم القيم وتحتفي بالتسامح والتعايش، فيما أشاد أنتوني بلينكن بالعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أهمية التعايش السلمي في المنطقة.

وذكر أن إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية ودولة إسرائيل سيسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وقال: «إننا نعمل معاً من أجل مستقبل مشرق لشعوب منطقة الشرق الأوسط».

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC )، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية الإماراتية- الأمريكية وجهود البلدين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول اللقاء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل ودوره في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتلبية تطلعات شعوبها. وأشار سموه إلى أهمية البناء على الاتفاق الإبراهيمي من أجل بلورة حلول شاملة ومستدامة.

قضايا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية نيكوس ديندياس وزير خارجية جمهورية اليونان الصديقة، وجرى بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليونان، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، وأهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشاد سموه بالنمو والتطور المستمرين في العلاقات الإماراتية- اليونانية في ظل الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع البلدين.

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