«صحة» تبدأ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، تقديم تطعيم الإنفلونزا الموسمية لأفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، ودائرة الصحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وتحت شعار «حصّن نفسك.. احم مجتمعك»، بهدف رفع الوعي الصحي لدى جميع أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

ودعت المدير التنفيذي بالإنابة في الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة «صحة» الدكتورة نورة الغيثي جميع أفراد المجتمع، خصوصاً الأشخاص المصنفين ضمن الفئات المعرضة للخطر، إلى تلقي تطعيم الإنفلونزا، للتقليل من خطر الإصابة بأعراض الإنفلونزا الحادة، وتجنب حدوث مضاعفات خطيرة وعدم الاضطرار لدخول المستشفى.

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