حميد النعيمي يزور قاعة أمين الشرفاء

المصدر: عجمان - وام

زار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قاعة أمين عبد الرحمن الشرفاء في منطقة مشيرف بمدينة عجمان، إيذاناً بافتتاحها رسمياً أمام إقامة الأنشطة الاجتماعية من قبل المواطنين في الإمارات، وذلك بإشراف وإدارة مكتب شؤون المواطن.

وجاء تنفيذ القاعة بمبادرة من قبل عبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان صاحب السمو الحاكم وعلى نفقته الشخصية، وتضم قاعتين، الأولى رئيسية متعددة الاستخدام وتتسع لـ200 شخص، ويتم من خلالها استقبال المدعوين والضيوف والمشاركين في الفعاليات، والثانية عبارة عن قاعة ضيافة تتسع لـ200 شخص أيضاً بالإضافة إلى المرافق الأخرى.

واستمع سموه إلى شرح وافٍ حول أهداف إقامة هذه القاعة وبرنامج الفعاليات والخدمات التي تقدمها لسكان المنطقة ومدينة عجمان والإمارات كافة، ومدى الاستفادة منها بما يحقق أدوارها واختصاصاتها في تحقيق الألفة الاجتماعية والتواصل بين أفراد المنطقة والمدينة من مواطنين ودعم ترابطهم، بالإضافة إلى تواصلهم مع كل الجهات الحكومية.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن مثل هذه القاعات يجب أن تخدم وتلبي متطلبات الأمان والطمأنينة والسكون والقناعة، وعن طريقها يكون الوصول المباشر إلى المسؤولين لقضاء وسد حاجات الناس المجتمعية والشخصية وحفظ كرامة أفراد المجتمع.

ودعا سموه إلى إقامة مزيد من القاعات في كل منطقة ومدينة من إمارة عجمان لتكون ملتقى المواطنين يتناولون من خلالها الأحاديث التي تهم أمورهم ومناقشة قضاياهم والتعرف على بعضهم البعض.

توجيهات

ووجه سموه القائمين على هذه القاعة، وخصوصاً مكتب شؤون المواطنين، بالحرص على توفير كل الاحتياجات للمواطنين والنظر في مطالبهم ومشكلاتهم والاستماع إلى قضاياهم ودراستها والبت فيها وحلها، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.

حضر زيارة سموه للقاعة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو الحاكم واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم وعبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان صاحب السمو الحاكم ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وعبيد حمد الزعابي مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان وعدد من مديري الدوائر الحكومية ولفيف من الأعيان والوجهاء وكبار المسؤولين.

شكر وتقدير

وتقدم الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي بخالص الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على رعايته واهتمامه بكل أنشطة وفعاليات وبرامج مكتب شؤون المواطنين وتشريف وتفضل سموه بزيارة القاعة التي تعد نواة مشروع القاعات التي سيتم تنفيذها في مدن الإمارة.

أهداف

قال عبد الله أمين الشرفاء صاحب المبادرة إن أهم أهداف القاعة الاستفادة منها في تنظيم الحلقات النقاشية بين أهالي المدينة والمسؤولين والاستماع إلى قضايا مواطني الأحياء السكنية واقتراح الحلول لها وطرح مبادرات واقتراحات يستفيد منها المجتمع وتنظيم جلسات توعية في كل المواضيع التي تهم المجتمع مثل القضايا الاجتماعية والصحية والثقافية والدينية والرياضية وغيرها.

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