تعاون بين وكالة أنباء الإمارات ومؤسسة هولندية للتدريب الإعلامي

المصدر: أمستردام - وام

التقى محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» جاكلين لامب الرئيس التنفيذي لمؤسسة RNW Media الهولندية للتدريب الإعلامي ووتر فان تونجرين مدير إدارة الشراكة في المؤسسة وذلك في مقرها بالعاصمة أمستردام.

ورحب كل من جاكلين لامب، ووتر فان تونجرين بمدير عام وكالة أنباء الإمارات والوفد المرافق وأكدا على أهمية تبادل الخبرات الإعلامية بين الجانبين لا سيما وأن دولة الإمارات تشهد إطلاق واستضافة العديد من الأحداث العالمية الكبرى التي تتيح فرصاً غير مسبوقة في التغطية الإعلامية.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب الإعلامي وإشراك الشباب وإطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية في مجال الإعلام الرقمي وبناء القدرات والخبرات الإعلامية.

كما ناقش الجانبان مجالات تطوير القدرات الإعلامية لموظفي وكالة أنباء الإمارات «وام» وتبادل المعرفة بما يواكب التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الإعلام وبما يترجم إنجازات الإمارات الحضارية والإنسانية على مستوى العالم ويتسق مع مشاريع الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

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