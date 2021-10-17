1.5 مليار درهم تكلفة مشاريع الصرف الصحي في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغت التكلفة الإجمالية لمشاريع الصرف الصحي التي نفذتها شركة عجمان للصرف الصحي 1.5 مليار درهم، منها 600 مليون درهم لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية في المتوسط 137 ألف متر مكعب، بمنطقة الصناعية الجرف 3، ويهدف المشروع إلى إدارة الحاجة المتزايدة لجمع ومعالجة وتوزيع المياه المعالجة إلى بلدية عجمان، لاستخدامها في الري غير المقيد حالياً، وبلغ عدد الوحدات العقارية المستفيدة من خدمات شركة عجمان للصرف الصحي 202.330 وحدة عقارية، وأنجزت الشركة أخيراً شبكة الصرف الصحي في منطقة الروضة 1 وبتكلفة 78 مليون درهم.

مشاريع

وكشف الياس سفير، مدير عام شركة عجمان للصرف الصحي، لـ «البيان» عن وجود عدد من المشاريع تحت الإنشاء أو تحت الدراسة التفصيلية وتشمل مصفاة عجمان لمياه الصرف الصحي الحيوية، ومشروع تحويل الحمأة إلى طاقة، وذلك بتكلفة 120 مليون درهم، وتم الانتهاء من المشروع، والآن قيد الاختبار والتشغيل، حيث يتم تحويل الحمأة إلى طاقة، وهو الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي .

وذكر أن المشروع الجديد يسهم في إنتاج حوالي 26000 كيلوواط يومياً، ستنتج منشأة تحويل الحمأة إلى طاقة 50٪ من احتياجات الطاقة الخاصة بالمحطة. بالإضافة إلى تقليل اعتماد المصنع على شبكة الطاقة، ويقلل المرفق أيضاً من كمية الحمأة التي يتم تصريفها في مدافن النفايات وتحسين جودتها بشكل كبير.

كما تعتزم الشركة تنفيذ مشروع أسرة تجفيف الحمأة بتكلفة 40 مليون درهم وتجري حالياً الدراسة، إضافة إلى توسعة محطة المعالجة 20000 متر مكعب في اليوم وبتكلفة 30 مليون درهم وحالياً المشروع قيد الدراسة.

اهتمام

وأكد الياس سفير على اهتمام وحرص شركة عجمان للصرف الصحي على مواكبة الطفرة العمرانية والكثافة السكانية في الإمارة بمواصلة المشاريع الجديدة التي تعزز مشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى وجود العديد من المشاريع قيد التشييد بتكلفة تصل إلى 250 مليون درهم، أبرزها توصيل مياه الصرف الصحي في مشروع تطوير الزوراء بتكلفة 15 مليون درهم، ومشروع خط أنابيب الصرف الصحي الرئيسي ليوارا 1 وبتكلفة 10 ملايين درهم، وشبكة الصرف الصحي الحميدية 1 وبتكلفة 55 مليون درهم.

كما يجري العمل حالياً في إنشاء شبكة الصرف الصحي في مناطق المويهات 1 و2 و3 وتلة 2 بـ 110 ملايين درهم، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الرابع من عام 2021، وإنشاء شبكة الصرف الصحي لتطوير المساكن العامة المنتزي بتكلفة 30 مليون درهم، إضافة إلى تنفيذ شبكة الصرف الصحي لقطاعات منطقة محمد بن زايد السكنية 1 و2 و3 وبتكلفة 25 مليون درهم.

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