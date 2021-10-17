ورشة حول «الرشاقة المؤسسية» في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عقدت شرطة أبوظبي ورشة «الرشاقة المؤسسية» بمشاركة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومدراء القطاعات وبمشاركة خبراء دوليين وذلك لتعزيز مكانتها الريادية في مواكبة التوجهات العالمية وتطوير القدرات والممكنات المؤسسية لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة في مجال تحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية وكذلك مجال الصحة الجيدة والرفاه.

وعقدت الورشة الافتراضية ضمن خطة شرطة أبوظبي الشاملة باعتماد مشروع الرشاقة المؤسسية ضمن الحوكمة الإستراتيجية وتوظيفها في جميع عملياتها والتركيز على الاستجابة السريعة للمتغيرات المستمرة والتكيف مع تلك المتغيرات ضمن منهجية عمل واضحة. كما تعكس الورشة الأولويات الإستراتيجية لشرطة أبوظبي المتمثلة بالجاهزية لحماية الإمارة والريادة المؤسسية والاستخدام الأمثل للموارد بما يضمن تحقيق أهدافها الإستراتيجية المتمثلة بالحوكمة والمرونة المؤسسية وتعزيز السمعة المؤسسية.

وتهدف الورشة إلى وضع تعريف محدد لمفهوم الرشاقة المؤسسية في شرطة أبوظبي والذي يعزز تبنيها وتطبيقها الرشاقة من خلال وضع البرامج والأنظمة المرتبطة بتطبيق مفاهيم الرشاقة المؤسسية باعتبارها أحد أبرز الموجهات على المستوى المحلي والعالمي.

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